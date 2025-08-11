Une chaleur « d'un niveau exceptionnel » attendue en France

L'épisode de canicule risque de monter d'un cran lundi en France avec une chaleur « d'un niveau exceptionnel » dans le sud-ouest du pays, où 12 départements sont classés en vigilance maximale par l'institut national de météorologie. Des températures maximales « très fréquemment supérieures à 40°C » sont annoncées, avec « localement » des pointes à 42°C, selon Météo-France.

« On pourrait s'approcher de niveaux records, enregistrer des valeurs inédites, mais le record national de 48°C devrait rester hors d'atteinte », a précisé la prévisionniste Christelle Robert lors d'un point presse dimanche soir.

Dimanche, plusieurs villes ont déjà passé la barre des 40°C, avec 42,2°C relevés dans le département de l'Hérault, 41,3°C dans celui des Pyrénées-Orientales ou 40,9°C dans celui du Gard. La vague de chaleur, qui s'est étendue et intensifiée depuis vendredi sur la moitié sud de l'Hexagone, « progresse vers le nord ». « On dépassera les 30°C partout en France », avec des températures qui devraient atteindre 38°C dans le centre du pays et 34°C en région parisienne, précise Météo-France. L'organisme, dans son dernier bulletin publié lundi matin, précise que la vague de chaleur actuelle devrait durer « au moins » jusqu'au week-end du 15 août. « Les nuits vont être assez difficiles à vivre », a prévenu Mme Robert, avec des minimales nocturnes attendues à un niveau élevé: plus de 20°C prévus la nuit prochaine à Paris.

Cette vague de chaleur, la deuxième à toucher le pays cet été après l'épisode du 19 juin au 4 juillet, est aussi la 51e enregistrée depuis 1947, selon Météo-France.

Pour le climatologue Jean Jouzel, « le risque de canicule est deux fois plus élevé en France qu'il y a trente ans ». « Nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique documenté depuis quarante ans, ne soyons donc pas surpris par ce que nous vivons », a-t-il déclaré dans une interview au journal La Tribune Dimanche.