L'armée israélienne dit qu'un des correspondants d'Al Jazeera tués à Gaza était un "terroriste" 

L'armée israélienne a affirmé dimanche avoir mené une frappe visant l'un des quatre correspondants dont Al Jazeera a annoncé la mort, Anas al-Sharif, le qualifiant de "terroriste" qui "se faisait passer pour un journaliste".

L'armée israélienne a "mené une frappe visant le terroriste Anas Al-Sharif, qui se faisait passer pour un journaliste du réseau Al Jazeera", a-t-elle déclaré sur Telegram, affirmant qu'il "était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation terroriste Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils israéliens et les troupes" israéliennes.

