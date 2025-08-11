Syrie : une vidéo montre une exécution sommaire à Soueida, appels à une enquête indépendante

Des militants syriens des droits de l'homme ont réitéré leurs appels en faveur d'une enquête indépendante sur les violences survenue en juillet dans la province de Soueida, majoritairement druze, après la diffusion dimanche d'images semblant montrer des forces gouvernementales abattant un secouriste volontaire dans un hôpital.

Les violences ont débuté le 13 juillet entre des druzes et des tribus bédouines et elles se sont intensifiées les jours suivants avec l'intervention de forces extérieures - dont des soldats envoyés par Damas -, faisant finalement quelque 1.400 morts, dont de nombreux civils druzes.

Les autorités syriennes ont expliqué qu'elles avaient dépêché des troupes pour rétablir l'ordre mais des témoins, des factions druzes et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) ont accusé celles-ci de soutenir les bédouins et d'avoir commis des exactions contre les druzes, y compris des exécutions sommaires.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux semblent montrer des civils tués par des hommes armés en uniforme des forces militaires ou de sécurité intérieure.

Le média local Suwayda 24 a en particulier diffusé dimanche ce qu'il a décrit comme des images de surveillance prises au principal hôpital de la ville de Soueida le 16 juillet.

On y voit un groupe de personnes, apparemment des membres du personnel, accroupies sur le sol dans un couloir. Plusieurs hommes armés sont debout devant elles, la plupart en tenue militaire et l'un d'entre eux en uniforme du ministère de l'Intérieur. Une brève altercation éclate avec un homme que Suwayda 24 a identifié comme étant "l'un des bénévoles de l'équipe médicale". Les forces tirent ensuite sur cet homme, dont le corps est ensuite traîné, laissant une trace de sang.

Les autorités syriennes n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

- "Exécution sommaire choquante" -

Un homme âgé de 30 ans qui apparaît dans la vidéo a expliqué au téléphone à l'AFP qu'il avait répondu à l'appel de l'hôpital qui cherchait des bénévoles et a confirmé que "l'incident" s'était "produit le 16 juillet".

Un médecin de cet établissement, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a confirmé à l'AFP que la vidéo avait été prise à l'intérieur de l'hôpital.

L'Observatoire syrien des droits de l'homme a également diffusé ces images, les qualifiant d'"exécution sommaire choquante" perpétrée par "des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur".

Il a réclamé des comptes et "une commission internationale d'enquête indépendante et impartiale" sur les violences à Soueïda.

Fadel Abdul Ghany, le responsable du Réseau syrien pour les droits de l'homme, a exhorté les autorités à agir immédiatement et a appelé la Commission d'enquête internationale et indépendante de l'ONU à venir "enquêter sur les violations commises par toutes les parties impliquées à Soueida".

Dans des déclarations sur X, il estime que la commission désignée par les autorités de Damas le mois dernier pour enquêter sur les violences à Soueida "manque de crédibilité".

