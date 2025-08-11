Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Agenda

Numéros d’urgence

OLJ / le 11 août 2025 à 00h00,

Forces de sécurité intérieure : 112

Pompiers : 175

Défense civile : 125

Croix-Rouge : 140

Communications internationales : 100

Ogero (informations et réparations) : 1515

Office des eaux (call center) : 01/396080

Embrace (santé mentale) : 1564

Kafa (violence contre les femmes) : 1745

Himaya (cas d’abus d’enfants) : 03/414964

Forces de sécurité intérieure : 112

Pompiers : 175

Défense civile : 125

Croix-Rouge : 140

Communications internationales : 100

Ogero (informations et réparations) : 1515

Office des eaux (call center) : 01/396080

Embrace (santé mentale) : 1564

Kafa (violence contre les femmes) : 1745

Himaya (cas d’abus d’enfants) : 03/414964

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés