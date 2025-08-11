Face à Damas, les forces kurdes optent pour la défiance

Les tensions entre le gouvernement central syrien et l’administration majoritairement kurde du Nord-Est continuent de s’intensifier. Damas s’est retiré samedi des discussions prévues à Paris avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), approfondissant un fossé qui se creuse depuis plusieurs mois. La décision est intervenue au lendemain d’une conférence inédite organisée par l’administration kurde réunissant un large groupe de représentants religieux et ethniques – parmi lesquels des dignitaires druzes et alaouites – pour appeler à une Syrie démocratique et décentralisée. La réaction des autorités syriennes a été virulente. L’agence officielle SANA a cité un responsable non identifié accusant les FDS de saper l’accord conclu en mars, censé ouvrir la voie à l’intégration du groupe dans les...

