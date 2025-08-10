Zelensky et Poutine multiplient les contacts avec leurs alliés avant le sommet en Alaska

Les présidents ukrainien et russe ont continué dimanche, pour la troisième journée consécutive, d'enchaîner les échanges téléphoniques avec leurs alliés et partenaires respectifs, à quelques jours d'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévu pour vendredi en Alaska.

Volodymyr Zelensky s'est entretenu au téléphone avec 13 dirigeants étrangers au cours des trois derniers jours, dont ses principaux soutiens européens que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Dimanche, il a aussi parlé avec deux partenaires traditionnels de la Russie : les présidents du Kazakhstan et de l'Azerbaïdjan. « Il est important que les efforts communs du monde entier obligent finalement la Russie à mettre fin (...) à son agression », a déclaré M. Zelensky sur Telegram après son entretien avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev.

Vladimir Poutine a de son côté conversé avec neuf chefs d'Etat étrangers depuis vendredi, dont ses plus proches partenaires que sont le Chinois Xi Jinping, l'Indien Narendra Modi et le Brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. Il s'est aussi entretenu avec les présidents de plusieurs ex-républiques soviétiques, qui maintiennent de bonnes relations avec Moscou : le Bélarus, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kirghizstan.

L'annonce du sommet Trump-Poutine, qui se déroulera a priori sans M. Zelensky, a suscité des inquiétudes chez les alliés de Kiev quant à la possibilité qu'un accord soit conclu dans le dos de l'Ukraine, la forçant à céder à la Russie des portions de son territoire. Depuis cette annonce, le chef de l'Etat ukrainien insiste ainsi pour que son pays et ses alliés européens soient inclus dans le processus.