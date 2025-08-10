Le plan de Netanyahu pour Gaza va « aggraver » la crise humanitaire, critiquent huit pays européens

L’Espagne et sept autres nations européennes ont condamné dimanche le plan d'Israël visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, avertissant qu'il allait « aggraver » la crise humanitaire et mettre « davantage en péril la vie des otages » israéliens.

Cette condamnation intervient au moment où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu défend devant la presse son plan qui a déclenché une vague de critiques nationales, y compris de ses alliés d'extrême droite, et internationales. Dans une déclaration commune, les ministres des Affaires étrangères de huit pays ont indiqué que ce projet « ne ferait qu'aggraver la crise humanitaire et mettre davantage en péril la vie des otages ».

Outre celui de l'Espagne, les ministres des Affaires étrangères de l'Islande, de l'Irlande, du Luxembourg, de Malte, de Norvège, du Portugal et de la Slovénie sont également signataires. Ils ont estimé que cette opération pourrait entraîner « une mortalité inacceptable et le déplacement forcé de près d'un million de civils palestiniens », selon une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères espagnol. Selon eux, l'offensive planifiée et l'occupation de Gaza constitueraient « un obstacle majeur à la mise en œuvre de la solution à deux États, la seule voix vers une paix globale, juste et durable ».

Les puissances étrangères, y compris certains alliés d'Israël, ont fait pression pour un cessez-le-feu négocié afin de garantir le retour des otages et faciliter l'atténuation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Malgré les critiques et les rumeurs de dissensions au sein de la hiérarchie militaire israélienne, Netanyahu reste inflexible sur son plan.

Cette opération « ne vise pas à occuper Gaza », mais Israël « n'a pas d'autre choix pour terminer le travail » et elle est le « meilleur moyen de terminer la guerre », a affirmé dimanche M. Netanyahu.

Un haut responsable de l'ONU a mis en garde contre un plan qui risque de déclencher « une nouvelle calamité » qui aurait des résonances « dans toute la région », « provoquant de nouveaux déplacements forcés, des tueries et des destructions – aggravant les souffrances insupportables de la population », en ouverture d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée au conflit.