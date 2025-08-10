Abdallah de Jordanie présente ses condoléances à Aoun suite au décès des six soldats libanais

Le roi Abdallah II de Jordanie a appelé dimanche après-midi le président libanais Joseph Aoun pour « présenter ses condoléances suite au martyre de six soldats dans le tragique incident survenu hier dans la vallée de Zebqine, dans le caza de Sour », a fait savoir la présidence libanaise dans un communiqué.

L’armée avait annoncé samedi après-midi que le dépôt d’armes que les soldats étaient en train de démanteler se trouvait dans la vallée de Zebqine, près de Majdel Zoun (Tyr), au Liban-Sud. Ce drame est survenu peu après que le gouvernement a approuvé la feuille de route soutenue par les États-Unis, visant à rétablir le monopole de l’État sur les armes — ce qui signifie le désarmement du Hezbollah — et à faire appliquer le retrait israélien du Liban-Sud.

« Le monarque hachémite a exprimé la solidarité de la Jordanie avec le Liban et son armée, et assuré la disponibilité de son pays à fournir le soutien nécessaire à l’armée libanaise en cette période critique, afin de lui permettre de remplir son rôle dans la préservation de la stabilité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Liban », précise le texte.

« Le président Aoun a remercié le roi Abdallah pour ses condoléances et pour le soutien que la Jordanie apporte au Liban en général, et à l’armée en particulier », conclut le communiqué de la présidence.

Les corps des six soldats libanais tués samedi ont été ramenés dimanche dans leurs localités respectives, où ils ont été inhumés.