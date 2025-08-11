Explosion d’un dépôt d’armes : pour des experts, la thèse d’un sabotage ne peut être écartée

L’énigme reste entière. Samedi, une explosion dans la vallée de Zebqine, près de Majdel Zoun (caza de Tyr), au Liban-Sud, a tué six soldats libanais alors qu’ils démantelaient un dépôt d’armes présumé du Hezbollah.Un drame qui a eu lieu à l’heure où l’armée libanaise a été chargée par le Conseil des ministres de rédiger ce mois-ci un plan pour le désarmement de la milice chiite avant la fin de l’année, ce que le parti continue de refuser. Il intervient aussi deux jours après l’annonce jeudi, par l’état-major de l’armée française et la Force intérimaire de l’ONU au Liban (Finul), de la découverte dans la même région d’un réseau de tunnels fortifiés truffés de pièces d’artillerie, de missiles et de mines antichars.Autant de coïncidences qui, même si les deux incidents se sont...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte