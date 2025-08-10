Menu
Société - Sinistre

Trois ressortissants syriens morts dans un incendie à Faqra

Les trois victimes ont succombé à cause de la chaleur et des fumées toxiques, selon la Défense civile.

OLJ / le 10 août 2025 à 18h05,

Trois ressortissants syriens morts dans un incendie à Faqra

Un membre de la Défense civile intervenant sur un incendie au Liban-Nord. Photo d’illustration fournie par la Défense civile.

La Défense civile est intervenue dimanche à Faqra, dans le Kesrouan, pour éteindre un incendie qui a provoqué la mort de trois ressortissants syriens, en raison de la chaleur et des fumées toxiques. Sept autres Syriens ont souffert d'asphyxie et ont été transportés vers les hôpitaux en mesure de les accueillir.

« A 12h12, la salle des opérations centrale de la direction générale de la Défense civile a reçu un appel signalant un incendie dans un entrepôt situé au premier sous-sol d’un immeuble de quatre étages à Faqra, utilisé pour stocker des produits pétroliers et des matières inflammables », a expliqué un communiqué de l'organisme de secours. Les pompiers ont été confrontés à de grandes difficultés en raison de la forte concentration de matières inflammables et de la fumée dense », a poursuivi la Défense civile.

La Défense civile intervient sur plusieurs incendies majeurs, dont un dans la vallée de Nahr el-Joz

« Le sinistre a provoqué la mort de trois personnes de nationalité syrienne, en raison de la chaleur extrême et de l’épaisse fumée, ainsi que des blessures à sept autres ressortissants syriens, soignés sur place et transportés vers des hôpitaux (...) L’incendie a été maîtrisé à 12h34 et les opérations de refroidissement ont continué pour s’assurer de l’extinction complète du feu », a-t-elle encore déclaré.

Parking appartenant à « Spinneys »

La Défense civile était également intervenue à Jnah, dans la banlieue-sud de Beyrouth, dans le parking d'un bâtiment appartenant à une chaîne de grande distribution. « À 4h30 dimanche, un appel a signalé un incendie dans une tente installée dans le parking du bâtiment « Spinneys » à Jnah. Les flammes se sont propagées jusqu’au mur du bâtiment. Trois centres de la Défense civile (Ras Beyrouth, Bachoura, Tarik Jdidé), équipés de trois camions de lutte contre l’incendie et d’une vingtaine d’agents, sont intervenus. Les flammes ont été maîtrisées en 30 minutes, suivies d’une heure et demie de refroidissement pour éviter toute reprise du feu ».

La direction générale de la Défense civile rappelle aux citoyens le devoir de respecter les consignes de sécurité, en particulier en cette période de forte chaleur, a conclu le communiqué.

