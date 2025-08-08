La Défense civile intervient sur plusieurs incendies majeurs, dont un dans la vallée de Nahr el-Joz

Un incendie majeur s'est déclaré vendredi dans la vallée de Nahr el-Joz, à la périphérie des villages de Btaoubra et Kaftoun (caza de Koura), ainsi qu’à Baksamia et Kfarhi (caza de Batroun), selon les informations de l'Agence nationale d’information (ANI, officielle). Les habitants ont appelé les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour circonscrire et éteindre l'incendie, rapporte la source précitée. D'autres feux se sont déclarés ailleurs dans le pays, notamment à Lahsa (Jbeil) ou encore Tripoli (Liban-Nord), alors que le Liban traverse depuis jeudi une vague de chaleur qui devrait durer encore une semaine. La Défense civile a renouvelé son appel pressant aux citoyens à s’abstenir totalement d’allumer des feux dans les herbes et les forêts.

Dans la vallée de Nahr el-Joz, un grand nombre d’équipes de la Défense civile ont été mobilisées, confirme une source informée contactée par L'Orient-Le Jour. « Quelques difficultés ont surgi, notamment en raison de la nature du terrain, des routes escarpées difficilement accessibles pour les camions d'eau, de la force du vent, et du manque d'eau à proximité », confie cette source, assurant tout de même l'absence de danger immédiat.

En début de soirée, la Défense civile a détaillé ses opérations dans un long communiqué, dans lequel elle affirme « protéger les forêts de Kaftoun d’une catastrophe dévastatrice ».

« Les équipes d’intervention de la Défense civile poursuivent leurs efforts sur le terrain depuis près de 11h30 vendredi matin pour combattre un incendie majeur qui s’est déclaré dans les forêts de la localité de Kaftoun, dans le caza de Koura », selon le texte. « Pour accélérer les opérations, un hélicoptère de l’armée libanaise a été mobilisé, tandis qu’un bassin artificiel a été créé dans une cour proche du centre de Kfarhatta afin de fournir l’eau nécessaire à l’appareil », a encore précisé la Défense civile.

En parallèle, l'organisme a dû mobiliser plusieurs de ses équipes pour lutter contre un autre incendie important dans les forêts de Lahsa, dans le district de Jbeil, ainsi qu’un autre important sinistre dans la localité de Mechrefé (Aley) « où les efforts se poursuivent pour maîtriser les flammes aussi rapidement que possible malgré la difficulté des conditions sur le terrain. »

Les pompiers du centre de Tripoli ont de leur côté réussi à maîtriser un incendie qui s’est déclaré dans une pièce d’un bâtiment dans le quartier d'el-Majdoub, en « empêchant la propagation du feu aux étages voisins ». « Cet incident a provoqué 16 cas d’asphyxie, tous pris en charge sur place, tandis que trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour recevoir des soins », a poursuivi la Défense civile.

Elle a enfin indiqué avoir maîtrisé aujourd’hui plusieurs incendies répartis dans plusieurs régions du Liban : dans le Sud à Jibbein (Tyr), au Mont-Liban dans le Chouf (notamment entre al-Mghayriya et al-Jamiliya) et dans plusieurs forêts avoisinantes, dans le Nord à Chikhlar, Rachdbine, Aïn Akrine, Ehden, ainsi qu’à Batroun, dans le Akkar, dans plusieurs forêts dont Rahbeh et Tikrit, dans la Békaa à Maksah, et enfin à Beyrouth où un incendie a affecté un site de stockage de déchets à Ard Jalloul, une information également rapportée par notre correspondant au Liban-Sud.