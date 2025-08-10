L'Ukraine affirme avoir repris un village aux forces russes dans la région de Soumy

L'Ukraine a affirmé dimanche avoir repris à l'armée russe un village frontalier dans la région de Soumy, dans le nord du pays, rare gain ukrainien face à un adversaire qui continue d'avancer dans l'est.

« Les forces ukrainiennes ont libéré et complètement nettoyé des occupants russes la localité de Bezsalivka, dans la région de Soumy », a annoncé l'état-major sur Telegram. Ce petit village est situé juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la principe zone d'affrontements entre les deux armées dans cette région.

La Russie avait lancé une offensive dans la région de Soumy après avoir fini en avril de repousser les forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, dont elles occupaient une petite partie depuis l'été 2024. Les troupes russes se trouvent à une vingtaine de kilomètres de la capitale régionale, Soumy, qui a été la cible de plusieurs bombardements meurtriers. L'essentiel des combats se déroule cependant dans l'est du pays, où l'armée russe, qui a lancé en 2022 une offensive d'ampleur contre l'Ukraine, a accéléré sa progression ces derniers mois face à un adversaire moins nombreux et moins bien équipé.