Benjamin Netanyahu tiendra une conférence de presse dimanche à 13H30 GMT

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tiendra une conférence de presse dimanche à 16H30 locales (13H30 GMT) à Jérusalem, en plein débat en Israël sur la poursuite de la guerre à Gaza, a-t-on appris de source officielle.

M. Netanyahu s'exprimera devant la presse internationale, indique un communiqué du bureau du Premier ministre, deux jours après l'annonce d'un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l'armée pour libérer tous les otages israéliens et « vaincre » le Hamas dans le territoire palestinien dévasté par 22 mois de guerre.