Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Benjamin Netanyahu tiendra une conférence de presse dimanche à 13H30 GMT


AFP / le 10 août 2025 à 13h19,

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une conférence de presse à Jérusalem le 2 septembre 2024. Ohad Zwigenberg/AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tiendra une conférence de presse dimanche à 16H30 locales (13H30 GMT) à Jérusalem, en plein débat en Israël sur la poursuite de la guerre à Gaza, a-t-on appris de source officielle.

M. Netanyahu s'exprimera devant la presse internationale, indique un communiqué du bureau du Premier ministre, deux jours après l'annonce d'un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l'armée pour libérer tous les otages israéliens et « vaincre » le Hamas dans le territoire palestinien dévasté par 22 mois de guerre.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tiendra une conférence de presse dimanche à 16H30 locales (13H30 GMT) à Jérusalem, en plein débat en Israël sur la poursuite de la guerre à Gaza, a-t-on appris de source officielle.

M. Netanyahu s'exprimera devant la presse internationale, indique un communiqué du bureau du Premier ministre, deux jours après l'annonce d'un nouveau plan militaire prévoyant la prise de la ville de Gaza par l'armée pour libérer tous les otages israéliens et « vaincre » le Hamas dans le territoire palestinien dévasté par 22 mois de guerre.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés