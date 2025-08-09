La Russie « condamne et rejette » le plan israélien d'occupation de la ville de Gaza

La Russie a condamné samedi le plan israélien de prendre le contrôle de la ville de Gaza, estimant qu'une telle initiative risque d'aggraver la « catastrophe humanitaire » en cours dans l'enclave palestinienne.





« La mise en oeuvre de telles décisions et de tels plans, qui suscitent la condamnation et le rejet, risque d'aggraver la situation déjà dramatique dans l'enclave palestinienne, qui présente tous les signes d'une catastrophe humanitaire », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.