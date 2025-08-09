« L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », redit Macron avant la rencontre Trump-Poutine

»L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », a répété samedi Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
« Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité », a également écrit le chef de l'Etat français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.
»L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », a répété samedi Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
« Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité », a également écrit le chef de l'Etat français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.