Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Diplomatie

« L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », redit Macron avant la rencontre Trump-Poutine


AFP / le 09 août 2025 à 18h14,

Le président français Emmanuel Macron salue à son arrivée en hélicoptère pour des entretiens avec la chancelière allemande à la Villa Borsig, résidence d'hôtes du ministère allemand des Affaires étrangères, à Berlin, le 23 juillet 2025. Photo AFP/RALF HIRSCHBERGER

»L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », a répété samedi Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

« Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité », a également écrit le chef de l'Etat français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.

»L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », a répété samedi Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

« Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité », a également écrit le chef de l'Etat français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés