« L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », redit Macron avant la rencontre Trump-Poutine

»L'avenir de l'Ukraine ne peut se décider sans les Ukrainiens », a répété samedi Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky en vue du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

« Les Européens seront aussi nécessairement partie à la solution car il en va de leur sécurité », a également écrit le chef de l'Etat français sur X, précisant avoir échangé samedi avec le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique Keir Starmer.