Dernières Infos - Turquie

Le mois de juillet a été le plus chaud mesuré depuis 55 ans, selon le ministère


AFP / le 09 août 2025 à 13h09,

Cette photographie prise et publiée le 8 août 2025 par l'agence de presse turque DHA (Demiroren News Agency) montre des personnes s'efforçant d'éteindre un incendie de forêt à Canakkale, dans le nord-ouest de la Turquie, dans la région de Marmara. AFP PHOTO / DHA (DEMIROREN NEWS AGENCY)

La Turquie a connu le mois de juillet le plus chaud depuis 55 ans, a annoncé samedi le ministère turc de l'Environnement. Des températures record ont été enregistrées par 66 stations météorologiques sur 220 à travers le pays, avec une hausse de 1,9°C de la température moyenne par rapport aux années précédentes, a affirmé sur X le ministère.

Une température de 50,5°C avait été mesurée fin juillet à Silopi, dans le sud-est de la Turquie, un record absolu à l'échelle du pays, selon les autorités. La localité de Silopi est située dans la province de Sirnak, à moins de 10 km des frontières irakienne et syrienne. Le précédent record national, 49,5°C, avait été mesuré en août 2023 dans la province d'Eskisehir (ouest). 

La Turquie, confrontée à des températures caniculaires depuis plusieurs semaines, a déjà fait face en juillet à plusieurs incendies d'ampleur. Quatorze personnes ont perdu la vie en combattant les feux le mois passé dans l'ouest du pays.

Des centaines de personnes ont été évacuées vendredi dans la province turque de Çanakkale (nord-ouest), où le très fréquenté détroit des Dardanelles a été fermé au trafic maritime en raison de deux incendies faisant rage depuis la mi-journée.

La vague de chaleur fait craindre par endroits des pénuries d'eau: la station balnéaire de Cesme, située près d'Izmir (ouest), a prive ainsi habitants et touristes d'eau au robinet de 23H00 à 06H00 depuis le 25 juillet. La Grèce voisine a également été soumise à une vague de chaleur et également victime de nombreux incendies.


