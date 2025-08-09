Convois du Hezbollah : l'armée prête à agir contre toute « atteinte à la paix civile », 7 manifestants arrêtés

L'armée libanaise a affirmé samedi qu'elle ne tolérera aucune atteinte « à la sécurité ou à la paix civile », ni fermeture de route, en réaction aux manifestations de la veille au soir de sympathisants du Hezbollah qui protestaient contre la décision du gouvernement de désarmer le parti-milice d'ici la fin de l'année. Une source au sein de l'armée a en outre confirmé que sept personnes avaient été brièvement arrêtées en marge des convois.

Dans un communiqué, la troupe a évoqué « les défis exceptionnels auxquels le Liban est confronté actuellement », notamment les attaques israéliennes quotidiennes et la « situation sécuritaire délicate ». Dans ce contexte, elle a dénoncé des vidéos «truquées» diffusées en ligne et des appels à manifester « visant à attiser les tensions entre les citoyens, et mis en garde contre «toute action dont les conséquences pourraient être imprévisibles».

L'armée procède à des arrestations

« Tout en respectant la liberté d'expression pacifique, l'armée ne tolérera aucune atteinte à la sécurité ou à la paix civile, aucun blocage de routes ni aucune violation de la propriété publique ou privée », ajoute le texte, qui appelle toutes les parties à « faire preuve de responsabilité » et à promouvoir « l'unité et la solidarité ».

Si le communiqué ne donne aucune information sur des arrestations lors des convois de la veille, une source militaire a confirmé à notre publication que sept personnes ont été brièvement détenues en marge des protestations, et remises en liberté. Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux et vérifiées par L’Orient-Le Jour montraient des manifestants qu'on présume du Hezbollah arrêtés vendredi soir par des soldats, dans différentes régions. Des images montrent notamment des arrestations sur la nouvellement baptisée « autoroute Ziad Rahbani », anciennement connue sous le nom de l'ex-dictateur syrien Hafez el-Assad et renommée mardi.

Le gouvernement de Nawaf Salam a annoncé mardi avoir chargé l'armée de préparer un plan pour acter le désarmement des milices, dont le Hezbollah, avant la fin de l'année, tandis que jeudi, le cabinet a approuvé les « objectifs » définis dans la feuille de route proposée par l'émissaire américain Tom Barrack pour assurer la bonne mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Cet accord est entré en vigueur le 27 novembre 2024 après 13 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël, mais est violé presque quotidiennement par l'État hébreu, qui continue d'occuper cinq points au Liban-Sud et d'attaquer plusieurs régions du pays, tandis que Tel-Aviv accuse le Hezbollah de vouloir reconstruire ses infrastructures au sud du Litani. Le « plan Barrack » prévoit le désarmement du Hezbollah et d’autres groupes armés d'ici la fin de l’année, ainsi qu’une série d’autres mesures, comme la mise en application des réformes, un soutien à l’armée libanaise et la délimitation des frontières avec la Syrie et Israël.

Les manifestations de jeudi et vendredi soir contre ce plan ont pris la forme de dizaines de convois de mobylettes dont les conducteurs et passagers, brandissant les drapeaux jaunes du Hezbollah, ont sillonné différentes zones du pays, notamment la banlieue sud de Beyrouth.

Vendredi, les convois de motos du Hezbollah ont tenté d’atteindre la route menant au Palais présidentiel de Baabda, mais ont été arrêtés à plusieurs points de contrôle de l’armée déployée dans la zone.





« Pas d'escalade interne », selon un responsable du Hezbollah

Parallèlement aux manifestations, et quelques heures avant le communiqué de l'armée libanaise, le vice-président du Conseil politique du Hezbollah et ancien ministre Mahmoud Comati a affirmé, dans un entretien sur la chaîne al-Jazeera, que la décision du gouvernement « n'entraînera pas d'escalade ni de confrontation » interne au Liban.

« La décision du gouvernement de restreindre les armes à l’État est une humiliation et une soumission à une directive américaine », a critiqué M. Comati, qui a estimé qu'elle « ne sera ni adoptée et ni appliquée ». « Nous étudions nos options concernant le maintien ou non au sein du gouvernement » des ministres relevant de la formation, a-t-il précisé.

Les quatre ministres chiites présents à la réunion — dont trois issus de la coalition Hezbollah-Amal — ont quitté la salle lorsque les discussions ont porté sur le document américain. Le Hezbollah avait auparavant appelé le gouvernement à revenir sur sa décision de mardi.