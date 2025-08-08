Enquête après les menaces d'un rabbin israélien visant Emmanuel Macron

Une enquête a été ouverte en France après les propos menaçants visant le président français Emmanuel Macron tenus par un rabbin israélien dans une vidéo diffusée sur YouTube, a indiqué vendredi le parquet de Paris.

A la suite des signalements du ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau et d'une plateforme de signalements de contenus haineux et violents en ligne, une enquête a été ouverte « concernant des menaces de mort à l'encontre du président de la République », a précisé le parquet.

L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, a-t-on ajouté.

Dans une vidéo diffusée sur YouTube, le rabbin David Daniel Cohen, qui semble vivre en Israël, s'en est pris à Emmanuel Macron, à qui il reproche son projet de reconnaissance de l'Etat de Palestine.

Avec cette reconnaissance, prévue en septembre, le président français exprimerait « son antisémitisme profond » et lance « une déclaration de guerre à Dieu », dit en français le rabbin dans cette vidéo de 37 minutes intitulée « La téfila de Moché Rabbénous - La fin de la France et de l'Iran ».

« Ce président français, il faut qu'il le sache, il a tout intérêt à se préparer son cercueil. Dieu va lui montrer ce que ça veut dire vouloir être aussi effronté et vouloir avoir des déclarations contre Dieu », poursuit-il.

Condamnant « avec force les propos abjects et intolérables de Daniel David Cohen », le grand rabbin de France, Haïm Korsia, sur X, a tenu « à préciser qu'il n'a jamais exercé de fonction rabbinique en France, qu'il n'a pas été formé ni n'est diplômé de l'école rabbinique de France ».