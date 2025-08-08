« Aucune intention » des États-Unis de reconnaître un État palestinien, selon Vance

Le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy et le vice-président américain JD Vance, qui entame vendredi ses vacances au Royaume-Uni, sont allés pêcher ensemble avant de s'entretenir de la situation en Ukraine et dans la bande de Gaza.

M. Vance et sa famille sont arrivés vendredi matin à Chevening House, somptueuse résidence mise à disposition des ministres britanniques des Affaires étrangères, dans le Kent (sud-est de Londres), signant là le début de leurs vacances privées dans le pays.

Les deux hommes sont allés pêcher la carpe dans un étang près de la résidence.

« C'est formidable d'être ici... Ma femme et moi adorons cette région du Royaume-Uni, et nous y sommes déjà venus il y a quelques années. Nous aimons beaucoup ce pays », a déclaré le vice-président de Donald Trump à la presse, peu avant leur réunion bilatérale.

M. Vance a ensuite déclaré que les États-Unis n'avaient « aucune intention » de suivre l'exemple du Royaume-Uni en reconnaissant un Etat de Palestine.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé fin juillet envisager une reconnaissance d'un Etat palestinien en septembre.

« Je ne sais pas ce que signifierait réellement la reconnaissance d'un État palestinien, étant donné l'absence de gouvernement fonctionnel dans cette région », a poursuivi M. Vance.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que M. Trump « s'exprime à un moment donné devant les médias au sujet de sa réponse » au projet d'Israël de « prendre le contrôle militaire » de la ville de Gaza.

« Nos objectifs sont très clairs. Nous voulons faire en sorte que le Hamas ne puisse pas attaquer des innocents (...) et cela passe par l'éradication du Hamas », a souligné le vice-président, ajoutant vouloir « résoudre les problèmes humanitaires à Gaza ».

Les deux hommes ont également discuté de la guerre en Ukraine.

David Lammy et JD Vance ont noué une relation amicale malgré leurs divergences politiques, évoquant notamment leur foi chrétienne commune et leur enfance difficile.

Cette visite succède à celle du président américain Donald Trump, qui s'était rendu dans ses deux golfs en Écosse fin juillet.

Initialement privé, ce séjour de cinq jours avait toutefois été riche en annonces diplomatiques, avec notamment la conclusion d'un accord sur les droits de douane avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.