Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi depuis Gaza : La nourriture est de retour. Il y a du mouvement, de la couleur et, surtout, du soulagement

Israël a autorisé ces derniers jours les camions de marchandises à entrer dans l'enclave, alors que les critiques internationales sur le manque d'aide humanitaire se font plus pressantes.

Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 09 août 2025 à 00h00,

Une femme cuisine dans une tente de déplacés à Gaza-ville, le 8 août 2025. Dawoud Abu Alkas/Reuters

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle raconte à L’Orient-Le Jour la joie de retrouver des produits de base sur les marchés après des mois de privation.Après des mois de famine, de corps fragiles et affamés, d’enfants fouillant les décombres à la recherche d’une miche de pain, de civils tués sur les sites de distribution d’aide, les marchés de Gaza paraissent aujourd’hui presque surréels. Non pas qu’ils respirent l’abondance, mais ils sont de nouveau approvisionnés en produits de première nécessité, interdits pendant si longtemps.Généralement, j’évite les foules et le bruit. Mais aujourd'hui, le chaos m'a fait sourire. Les rues bourdonnaient d'énergie. Les étals des marchés...
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
