Dernières Infos - Gaza

La Chine se dit « gravement inquiète » du plan israélien de contrôle militaire de Gaza


AFP / le 08 août 2025 à 12h00,

Cette photo prise depuis la frontière israélienne avec la bande de Gaza montre des bâtiments détruits dans le territoire palestinien au coucher du soleil, le 7 août 2025. Photo Jack GUEZ/AFP

La Chine a exprimé vendredi sa « grave inquiétude » face au plan israélien de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, exhortant Israël à « cesser immédiatement ses actions dangereuses ». « Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une réponse écrite à l'AFP.

La Chine a exprimé vendredi sa « grave inquiétude » face au plan israélien de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, exhortant Israël à « cesser immédiatement ses actions dangereuses ». « Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une réponse écrite à l'AFP.

