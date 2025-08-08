La Chine se dit « gravement inquiète » du plan israélien de contrôle militaire de Gaza

La Chine a exprimé vendredi sa « grave inquiétude » face au plan israélien de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, exhortant Israël à « cesser immédiatement ses actions dangereuses ». « Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien », a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une réponse écrite à l'AFP.

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte