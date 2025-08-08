La Turquie exhorte la communauté internationale à « empêcher » le plan israélien à Gaza

La Turquie a exhorté vendredi la communauté internationale à « empêcher » la mise en œuvre du plan présenté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour prendre le contrôle militaire de la ville de Gaza. « Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue d'empêcher la mise en œuvre de cette décision, qui vise à déplacer de force les Palestiniens de leur propre terre en rendant Gaza inhabitable », écrit le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

