Dernières Infos - Gaza

La Turquie exhorte la communauté internationale à « empêcher » le plan israélien à Gaza


AFP / le 08 août 2025 à 12h08,

Un drapeau israélien flotte à Gaza, vu depuis le côté israélien de la frontière entre Israël et Gaza, le 7 août 2025. Photo Amir Cohen/Reuters

La Turquie a exhorté vendredi la communauté internationale à « empêcher » la mise en œuvre du plan présenté par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour prendre le contrôle militaire de la ville de Gaza. « Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue d'empêcher la mise en œuvre de cette décision, qui vise à déplacer de force les Palestiniens de leur propre terre en rendant Gaza inhabitable », écrit le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

