Monopole des armes : après la décision du gouvernement, des partisans du Hezbollah dans la rue

Drapeaux jaunes brandis, à pied ou sur des mobylettes, des centaines de partisans du Hezbollah ont fait entendre dans les rues du Liban, jeudi soir, leur désapprobation face à l'adoption par le gouvernement de Nawaf Salam des « objectifs » de la feuille de route américaine, qui prévoit notamment le désarmement du Hezbollah, à l'instar d'autres groupes armés, d'ici la fin de l'année.

Sur la route de l'Aéroport international de Beyrouth (AIB), dans la banlieue sud de la capitale, un convoi motorisé a ainsi circulé dans la soirée et bloqué temporairement la circulation, tandis qu'un rassemblement a eu lieu dans le quartier de Chiyah, près de l'église Mar Mikhaël, selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. Dans la Békaa, un sit-in de partisans du Hezbollah avait lieu sur l'autoroute Riyak - Baalbeck, rapporte notre correspondante locale, Sarah Abdallah. Dans le Sud, plusieurs convois ont circulé, notamment à Tyr et Nabatiyé. Ces mouvements de protestation sont ponctués par des slogans de soutien au parti, des cris de ralliement « chiite, chiite » et des messages hostiles à Nawaf Salam, entrecoupés de bruits de klaxons.

Accès fermés à la banlieue sud de Beyrouth

Selon des médias, l'armée s'est renforcée aux points d'accès à la banlieue sud de Beyrouth pour éviter que ces convois n'en sortent. La plupart des Libanais gardent en mémoire le 7 mai 2008, lorsque des miliciens du parti chiite et de ses alliés avaient occupé des quartiers de Beyrouth afin de s'opposer à des appels visant à mettre un terme au réseau de télécoms parallèle géré par la formation pro-iranienne dans le pays.

Lors de la réunion qui s'est tenue sur plusieurs heures jeudi au Palais présidentiel de Baabda, le gouvernement a approuvé « les objectifs figurant dans le document américain » présenté par l'émissaire Tom Barrack, qui prévoit notamment de « mettre progressivement fin à la présence armée de toutes les faction non étatiques, y compris le Hezbollah, sur l’ensemble du territoire libanais, et cela au sud et au nord du fleuve Litani ». Les quatre ministres chiites qui étaient présents à la réunion, trois relevant du tandem chiite Amal-Hezbollah et Fadi Makki, de la quote-part de Nawaf Salam, s'étaient retirés de la salle lors des discussions sur le document américain. Le Hezbollah avait de son côté appelé le gouvernement à revenir sur sa décision, déjà annoncée mardi, de désarmer les milices et le parti chiite d'ici la fin de 2025.

Par ailleurs, à Tripoli au Liban-Nord, des manifestations ont été organisées, en soutien au gouvernement et à ses décisions.