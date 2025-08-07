Le Hamas accuse Netanyahu de « sacrifier » les otages israéliens pour ses propres « intérêts »

Le Hamas a accusé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netannyahu de « sacrifier » les otages israéliens dans la bande de Gaza au profit de ses « intérêts personnels » et « politiques », selon un communiqué du mouvement palestinien.

« Les plans de Netanyahu pour intensifier » les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza « confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste », affirme le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés mort, depuis son attaque sanglante le 7 octobre 2023 depuis Gaza en territoire israélien.