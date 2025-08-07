Un « réseau » de tunnels et des centaines d'armes trouvés par la Finul et l'armée libanaise dans la région de Naqoura

L'état-major de l’armée française et la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul) ont affirmé, jeudi dans des communiqués distincts, que les Casques bleus et l'armée libanaise ont découvert au Liban-Sud un « réseau » de tunnels du Hezbollah, qui n'est pas mentionné dans les textes publiés, et de nombreuses armes.

Sans préciser quand cette découverte a été faite, le porte-parole de la Finul, Andrea Tenenti, a indiqué qu'elle a eu lieu « dans le cadre de ses activités habituelles en vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, et en étroite coordination avec l'armée libanaise ». Elle consiste en un « vaste réseau de tunnels fortifiés dans les environs des villages de Tayr Harfa, Zebqine et Naqoura », et comprend plusieurs abris. Les militaires ont également trouvé « des pièces d'artillerie, plusieurs lance-roquettes, ainsi que des centaines de missiles et de roquettes, des mines antichars et d'autres engins explosifs ».

De son côté, l'armée française a publié des photos de cette opération, montrant notamment un soldat dans une tranchée dans laquelle se trouve un lance-roquettes chargé, ou dans un tunnel, devant des boîtes contenant des obus. « Plus de 200 soldats français de la Finul ont été mobilisés lors de l’opération Kemmel 2, en coopération avec l’armée libanaise, au plus près de la Ligne bleue », a précisé l’état-major sur son compte X. Les opérations de la Finul interviennent dans le cadre des efforts de «désescalade et protection des civils, conformément à la résolution 1701 de l’ONU», ajoute le message de l'armée française sur X.

La résolution 1701 réclame le retrait total des forces israéliennes du Liban et le désarmement du Hezbollah. Elle sert de cadre à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024 entre le parti chiite et Israël, après 13 mois de guerre, mais qui est violé presque chaque jour par des frappes et tirs israéliens sur le Liban. De son côté, le Hezbollah refuse de remettre ses armes : mercredi, le tandem chiite Amal-Hezbollah avait qualifié de « péché grave » la décision du Conseil des ministres de fixer une date limite pour son désarmement.

Contactée, la Finul a indiqué qu’à date du 4 août 2025, 302 caches d'armes ont été découvertes au Liban-Sud.

La Finul, composée de quelque 10 000 Casques bleus, est déployée depuis 1978 pour faire tampon entre le Liban et Israël, qui sont officiellement en état de guerre. Toutefois l’armée libanaise est habilitée à retirer l’armement du Hezbollah, la Finul ayant un rôle d’observateur dans le cadre de sa mission au Liban. En juin, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, avait déclaré que l'armée libanaise avait démantelé « plus de 500 positions militaires et dépôts d'armes » dans le sud du pays.