Le chef de l'armée israélienne dit qu'il continuera de s'exprimer « sans crainte »

Le chef de l'armée israélienne Eyal Zamir a déclaré jeudi dit qu'il continuera de s'exprimer « sans crainte » et de façon « professionnelle », selon un communiqué de l'armée, quelques heures avant une réunion décisive sur la poursuite de la guerre à Gaza.

« Nous continuerons d'exprimer notre position sans crainte, de manière pragmatique, indépendante et professionnelle », a déclaré le lieutenant-général Zamir devant la direction de l'armée israélienne, selon ce communiqué. La presse israélienne se fait écho depuis plusieurs jours des réserves, voire de l'opposition au plan présumé du gouvernement pour la suite des opérations à Gaza. « Nous ne traitons pas de théorie – nous traitons de questions de vie ou de mort, de la défense de l’État, et nous le faisons en regardant droit dans les yeux nos soldats et les citoyens du pays », a ajouté M. Zamir. « La culture de la controverse est indissociable de l'histoire du peuple d'Israël et constitue une composante essentielle de la culture organisationnelle de Tsahal, tant en interne qu'en externe (...) Nous continuerons d'agir de manière responsable, avec intégrité et détermination, avec pour seul objectif le bien de l'État et sa sécurité », a encore souligné le haut-gradé.

C'est la première fois que le chef d'état-major israélien, nommé en mars dernier par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et auréolé du prestige de la victoire dans la dernière guerre contre l'Iran, s'exprime publiquement sur la prochaine étape des opérations dans Gaza, actuellement en discussion avec l'exécutif. La presse israélienne donne pour acquise une décision de Netanyahu pour un élargissement des opérations de l'armée dans Gaza. Selon cette même presse, le général Zamir a mis en garde l'exécutif contre le « piège » d'une occupation totale de Gaza, et le danger qu'elle ferait peser sur la vie des otages.

Signe de ces tensions, le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré mercredi que dans tous les cas le chef d'état-major devra « exécuter avec détermination » les décisions politiques du gouvernement. Jeudi matin, des familles de ces otages israéliens captifs à Gaza se sont adressées à M. Zamir lui demandant de ne pas « sacrifier » leurs proches