Une délégation druze chez Deriane pour réaffirmer « le renforcement de la coexistence »

Le mufti de la République Abdellatif Deriane a reçu jeudi, au siège de Dar el-Fatwa à Beyrouth, une délégation représentant le cheikh Akl druze Sami Abi el-Mona, formée des cheikhs Gandi Makarem et Sami Abdel Khalek.

À l’issue de l’entretien, le cheikh Makarem a précisé avoir « transmis au mufti un message oral du Cheikh Abi el-Mona, réaffirmant la profondeur des relations entre Dar el-Fatwa (plus haute instance sunnite) et le Dar druze (plus haute instance de cette communauté), qui se fonde sur le respect mutuel et l’entente autour des constances nationales ».

« Nous avons également réitéré l’importance de la coexistence, et avons décidé ensemble de renforcer l’immunité de la scène interne face aux défis nationaux et régionaux, par la collaboration entre les différentes composantes nationales et communautaires », a-t-il poursuivi.





Ce genre d’appels au calme entre les deux communautés druze et sunnite se sont multipliés depuis les événements tragiques dans la région syrienne de Soueïda, en juillet 2025, lors d’affrontements meurtriers entre la population druze de cette localité, les clans sunnites et les nouvelles autorités sunnites syriennes. La peur de voir le feu se propager au Liban entre les communautés druze et sunnite a poussé le leadership des deux composantes à empêcher les incidents en interne.