L’armée arrête un Syrien soupçonné d’avoir provoqué des incendies dans le Koura

Le commandement de l’armée libanaise a publié jeudi un communiqué dans lequel il affirme avoir arrêté un homme soupçonné d’avoir provoqué des feux dans la région du Koura, au Liban-nord.

« En date du 4 août 2025, et suite à une série d’investigations et de poursuites, une patrouille de la direction des services de renseignements de l’armée a arrêté, dans le village de Kahel, Koura, un ressortissant syrien, H.G, soupçonné d’avoir provoqué des feux en plusieurs endroits, dont la décharge de Bchannine (Koura) », selon le communiqué de l’armée.

Le texte précise que l’enquête se poursuit auprès des autorités judiciaires compétentes, concernant ce suspect.

De très nombreux incendies se déclarent chaque année, principalement durant la saison sèche, dans les diverses régions libanaises, dont une grande majorité sont de source humaine – erreurs ou pyromanie – selon les chiffres des ministères de l’Environnement et de l’Agriculture. Une campagne nationale contre les incendies de forêt a été lancée par le ministère de l’Environnement en juillet pour tenter d’instaurer un système d’alerte précoce aux sinistres.

Les décharges sauvages, elles, s’enflamment souvent soit en raison d’actes de vandalisme comme cela semble être le cas à Bchannine, soit en raison des émanations de gaz méthane inflammable.