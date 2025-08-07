Sécheresse record pour mi-juillet en Europe et sur le pourtour méditerranéen

Plus de la moitié des sols en Europe et sur le pourtour méditerranéen étaient toujours affectés par la sécheresse sur la période du 11 au 19 juillet 2025, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO).

Ce taux de 51,9%, supérieur de 21 points à la moyenne 2012-2024, est le plus élevé enregistré à cette période de l'année depuis le début des observations en 2012. La proportion de sols touchés est stable par rapport à la première dizaine de juillet.

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine trois paramètres: précipitations, humidité des sols et état de la végétation. Il se décompose en trois niveaux de sécheresse (surveillance, avertissement, alerte).

L'Europe de l'Est et les Balkans sont particulièrement concernés. En Serbie, où la quasi-totalité (99%) des sols manque d'eau, le taux d'alerte atteint 68%. Une situation qui inquiète les producteurs de framboises, dont le pays est un des plus gros exportateurs.

Plus de la moitié des sols de Hongrie, Bulgarie et Roumanie sont aussi en situation d'alerte, avec des taux respectifs de 63%, 52% et 51%.

En Europe de l'Ouest, la situation s'est aggravée par rapport à la première dizaine de juillet. Avec 21% de ses sols en alerte, le Royaume-Uni continue de subir une forte sécheresse, dans la continuité d'un printemps historiquement chaud.

En Allemagne, la part du pays en alerte a fortement augmenté, passant de 9% à 26% entre la première et la deuxième dizaine de juillet. En France, ce taux atteint 19%, surtout dans l'ouest du pays.

Cette sécheresse favorise les incendies, comme le feu historique et meurtrier qui s'est déclaré mardi dans l'Aude, dans le sud de la France.

La Turquie n'est pas non plus épargnée par le manque d'eau : plus des trois quarts du pays (76%) est confronté à la sécheresse. Le taux d'alerte atteint 18%.

Dans la région d'Izmir, dans l'ouest, cette sécheresse renforce les conflits d'usage autour de l'eau entre touristes et habitants.

Un problème qui se pose dans d'autres pays du pourtour méditerranéen, qui concentrent 30% du tourisme mondial et connaîtront selon les climatologues une chute des précipitations au cours des prochaines décennies.

À l'inverse, le Portugal et l'Espagne restent relativement préservés avec des taux de sécheresse faibles (10% et 7%).