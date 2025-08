« La sécheresse fait fi des changements de régime » : en Syrie, l’odyssée de la soif

Poussant dans des bouteilles en plastique, des plantes grimpantes ont envahi le sinistre entrepôt de bouteilles de gaz de Mahmoud Soueidani à Nawa, ville la plus peuplée de la province de Deraa, dans le Sud de la Syrie. Dans cet espace sombre aux murs décatis où l’agriculteur de 35 ans passe l’essentiel de son temps, ces ersatz de verdure sont un rappel existentiel de sa vocation gâchée par l’absence de pluie cette année.En cette matinée du 5 juillet, il n’a d’ailleurs même pas de gaz à vendre. Alors comme souvent, il ferme le store pour aller parcourir ses terres mortes, la gorge sèche et le vague à l’âme. D’ordinaire, c’est dehors qu’il passe ses journées, suivant la germination de ses 380 dounoums (environ 38 hectares, NDLR) de blé, d’orge, de lentilles et d’oliviers. Mais cet hiver, « rien n’a...

