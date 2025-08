Occupation de Gaza : Netanyahu se dit prêt aller jusqu'au bout, malgré les pressions

Benjamin Netanyahu semble plus que jamais déterminé à aller jusqu’au bout à Gaza, ignorant les pressions internationales comme internes qui s'accumulent. Lundi 4 août, un haut conseiller du gouvernement israélien a annoncé à la presse nationale, sous couvert d’anonymat, un tournant majeur : le Premier ministre , a-t-il affirmé, aurait pris la décision de « conquérir l’ensemble de la bande de Gaza ». Une annonce qui intervient suite à l’échec des dernières négociations en vue d’un cessez-le-feu, et alors que les Israéliens et leurs alliés américains disent avoir renoncé à un accord en plusieurs phases. D’après le bureau du Premier ministre, le cabinet de sécurité va se réunir jeudi soir afin de charger l’armée d’atteindre les objectifs initiaux de la guerre : vaincre le Hamas, libérer les...

