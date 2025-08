Le Hezbollah fera comme si la décision de le désarmer « n'existait pas »

Le Hezbollah a accusé mercredi le gouvernement libanais dirigé par Nawaf Salam d’avoir commis « un péché grave » en fixant à la fin de l'année de délai pour récupérer le monopole sur les armes et donc désarmer le parti chiite et d'autres groupes armés, déclarant qu'il ferait « comme si cette décision n’existait pas ».

La réunion très attendue du cabinet Salam sur le désarmement du Hezbollah, tenue mardi, s’est conclue avec la décision gouvernementale de mandater l'armée libanaise d'établir un plan, d'ici la fin du mois d'août, pour récupérer le monopole des armes aux mains de l'État avant la fin de l'année 2025. Une nouvelle réunion sur le sujet, et notamment sur la réponse libanaise aux propositions américaines pour assurer la mise en œuvre des modalités du cessez-le-feu avec Israël, doit avoir lieu jeudi à 15h sur le sujet, a confirmé le Grand Sérail dans un communiqué.

La décision gouvernementale avait provoqué le départ de la salle de réunion de la ministre de l’Environnement Tamara el-Zein et du ministre de la Santé Rakan Nassereddine, tous deux affiliés au Hezbollah, tandis que le ministre du Développement administratif, Fadi Makki, était resté, selon une source politique citée par L’Orient-Le Jour.

Selon le Hezbollah, « cette décision constitue une violation claire du Pacte national et contredit la déclaration ministérielle du gouvernement, qui stipule au paragraphe cinq ce qui suit : « Le gouvernement s’engage, conformément au Document d’accord national adopté à Taëf, à prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer tous les territoires libanais de l’occupation israélienne, à étendre la souveraineté de l’État sur l’ensemble de son territoire uniquement par ses propres moyens, et à déployer l’armée libanaise dans la zone frontalière libanaise reconnue internationalement » ».

« Dictée par l’émissaire américain »

« Cette décision est le résultat des diktats de l’émissaire américain [Tom] Barrack. Elle sert entièrement les intérêts israéliens et laisse le Liban exposé à l’ennemi israélien sans aucun moyen de dissuasion », a poursuivi le Hezbollah. « Le gouvernement a totalement ignoré l’engagement pris par le président de la République, le général Joseph Aoun, dans son discours d’investiture, dans lequel il a déclaré : « Mon engagement est d’appeler à une discussion sur une politique de défense globale dans le cadre d’une stratégie de sécurité nationale aux niveaux diplomatique, économique et militaire, permettant à l’État libanais — je répète, à l’État libanais — d’éliminer l’occupation israélienne et de repousser son agression sur tous les territoires libanais » ». « Ce que le gouvernement a décidé s’inscrit dans une stratégie de capitulation et constitue un abandon manifeste de la souveraineté du Liban », a estimé le Hezbollah. Il a toutefois indiqué « rester ouvert au dialogue », et a réclamé une fois de plus la fin des attaques israéliennes sur le Liban, le retrait de l'armée israélienne, la libération des prisonniers et la reconstruction ». « Nous sommes prêts à discuter d’une stratégie de sécurité nationale, mais pas sous l’ombre de l’agression », a insisté le parti.

De son côté, le mouvement chiite Amal, allié du Hezbollah, a déploré mercredi que depuis le cessez-le-feu, Israël « n’a cessé de violer l’accord et continue son agression, en lançant des frappes aériennes, en procédant à des assassinats par drones, en violant l’espace aérien libanais et en maintenant son occupation sur de vastes zones du territoire libanais ». « De plus, il empêche les habitants des villages frontaliers de retourner chez eux, après la destruction totale de leurs maisons ». « Il aurait été plus approprié que le gouvernement libanais — qui se précipite pour offrir de nouvelles concessions gratuites à l’ennemi israélien par le biais de nouveaux accords — consacre plutôt ses efforts à consolider le cessez-le-feu et à mettre fin à la machine de mort israélienne, qui a jusqu’à présent coûté la vie à des centaines de citoyens libanais, faisant de nombreux morts et blessés », a conclu le communiqué. Selon un décompte de L'Orient-Le Jour, basé sur des chiffres de l'ONU et du ministère de la Santé, au moins 292 personnes ont été tuées dans des attaques israéliennes, frappes et tirs, depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 27 novembre dernier.

Fadi Makki, seul ministre chiite ne faisant pas parti de la quote-part du tandem Amal-Hezbollah, a déclaré avoir « exprimé sa réserve dans le cadre institutionnel, à la table du Conseil des ministres, précisément sur l’aspect lié à la fixation d’un délai » pour le désarmement du Hezbollah, dans un message publié sur X mardi. « Ma position découle d’une conviction profonde que ces débats doivent se poursuivre avec calme et responsabilité, de manière à garantir l’intérêt de tous les Libanais et à répondre à leurs inquiétudes légitimes » a-t-il expliqué.« Les armes sont incompatibles avec la construction de l’État »

Décision « historique »

Les réactions saluant la décision gouvernementale se sont également succédé au cours de la journée. Le ministre de la Justice, Adel Nassar, a affirmé dans un entretien à la chaîne Sky News Arabia, que « le Hezbollah doit comprendre que les armes sont incompatibles avec le principe de construction de l’État », et qu'il ne peut ainsi « rester un obstacle à cette construction ».

Le mufti de la République libanaise, cheikh Abdellatif Deriane, plus haute autorité sunnite du pays, a téléphoné à Nawaf Salam, saluant la dernière décision du gouvernement « dans l’intérêt du Liban et des Libanais », rapporte l'Agence nationale d'Information (ANI, officielle).

Le Bureau politique du parti Kataëb, présidé par son chef, le député Sami Gemayel, a également félicité le cabinet, qualifiant la décision « d'historique ». Elle « met le Liban sur la voie de la restauration de sa souveraineté et place l’État sur la voie de la reprise de sa liberté de décision ». Il a toutefois mis en garde contre toute tentative d’aborder cette décision de manière négative ou de continuer à recourir à l’intimidation et à la coercition, affirmant que « ces temps sont révolus et qu’il ne sera plus permis d’y revenir sous quelque prétexte que ce soit. »

Enfin, le Conseil des évêques maronites, dans une déclaration publiée à l’issue de sa réunion mensuelle à la résidence patriarcale d’été de Dimane, sous la présidence du patriarche maronite Bechara Raï, a déclaré qu’il avait « accueilli avec grand intérêt les décisions du gouvernement libanais, en particulier celle de rendre la possession d’armes exclusive à l’État ». Les prélats ont vu dans cette décision un pas vers la construction d’un « État fort et ordonné, étendant sa souveraineté sur l’ensemble du territoire libanais, libre de toute entité imposant sa volonté à une autre ».