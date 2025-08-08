Menu
Culture - Découverte

Alexandre Ghossoub : couleurs vives pour un premier trait

Les toiles de l’artiste de 21 ans ont été présentées dans la galerie GemSpace à Gemmayzé.

L'OLJ / Par Lilia GEHA, le 08 août 2025 à 00h00,

Alexandre Ghossoub : couleurs vives pour un premier trait

Alexandre Ghoussoub assis devant ses œuvres exposées à la galerie Gemspace, à Gemmayzé. Photo fournie par l'artiste

À seulement 21 ans, Alexandre Ghossoub a inauguré sa carrière artistique par une exposition aussi colorée qu’enthousiasmante, saluée d’entrée par un public conquis. L’événement, accueilli le 24 juillet dans l’espace GemSpace à Gemmayzé, révèle un jeune peintre au style libre et singulier, qui affirme déjà une voix personnelle dans le paysage artistique libanais. Ses toiles, éclatantes de couleurs franches, mêlent formes abstraites et personnages fantasmés dans une esthétique proche du doodling – cet art du gribouillage érigé ici en langage pictural. « Presque toutes les œuvres ont été vendues lors du vernissage », confie le jeune artiste, encore ému, sous les regards fiers de ses parents et de son frère. Pour compléter l’expérience, Ghossoub a proposé des croquis réalisés en trente minutes, invitant les visiteurs à plonger dans son...
