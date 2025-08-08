Alexandre Ghossoub : couleurs vives pour un premier trait

À seulement 21 ans, Alexandre Ghossoub a inauguré sa carrière artistique par une exposition aussi colorée qu’enthousiasmante, saluée d’entrée par un public conquis. L’événement, accueilli le 24 juillet dans l’espace GemSpace à Gemmayzé, révèle un jeune peintre au style libre et singulier, qui affirme déjà une voix personnelle dans le paysage artistique libanais. Ses toiles, éclatantes de couleurs franches, mêlent formes abstraites et personnages fantasmés dans une esthétique proche du doodling – cet art du gribouillage érigé ici en langage pictural. « Presque toutes les œuvres ont été vendues lors du vernissage », confie le jeune artiste, encore ému, sous les regards fiers de ses parents et de son frère. Pour compléter l’expérience, Ghossoub a proposé des croquis réalisés en trente minutes,...

