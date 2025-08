Trois morts, dont le narcotrafiquant en fuite « Abou Sallé » dans des affrontements avec l'armée à Baalbeck

Trois personnes ont été tuées mercredi dans des affrontements entre l'armée libanaise et des narcotrafiquants présumés dans le quartier de Charaouné, à Baalbeck, dont le tristement célèbre fugitif surnommé « Abou Sallé », selon les informations de notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah. « Abou Sallé » était en fuite depuis de précédents affrontements avec la troupe, qui avaient tué un soldat, en 2022.

Un précédent bilan faisait état d'un tué et trois blessés dont un enfant, mais il a été revu à la hausse en début d'après-midi, pour inclure le dénommé « Abou Sallé » ainsi que deux autres hommes. Des habitants ont appelé l'armée à un retour au calme pour pouvoir évacuer les lieux.

Par ailleurs, des informations faisant état d'un tir des repris de justice sur une caserne de la troupe dans le Hermel ont été démenties par une source sur place à notre correspondante, ainsi que par l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle).

« Frappes de précision » de l'armée libanaise

Selon les sources locales de notre correspondante, les affrontements ont commencé dans la matinée par des perquisitions de la troupe dans le quartier, au cours de laquelle l'aviation libanaise a mené des « frappes de précision » sur les suspects, au moyen d'un drone. C'est la deuxième fois depuis le 24 juillet que des informations font état de frappes menées par des « drones » dans des opérations contre des trafiquants, et notamment le réseau d' « Abou Sallé », dans la Békaa ces dernières semaines, un type de frappes que l'armée libanaise n'a jamais confirmé ni infirmé.

Le narcotrafiquant aurait été surnommé « Abou Sallé » en référence à sa technique de vente de différents types de drogue qu'il faisait parvenir à ses clients en faisant descendre un panier en osier (« sallé », en arabe) du balcon de son appartement, lorsqu'il était actif dans la région de Fanar, au nord de Beyrouth. Il s'est ensuite établi à Charaouné il y a plusieurs années et y a construit un véritable empire de production et de trafic de drogue, actif notamment dans la Békaa et dans la capitale. Les habitants de Baalbeck le surnomment « le roi de la cocaïne et du captagon » et le considèrent comme « plus important que Nouh Zeaïter », autre grande figure du trafic de drogue au Liban.

La plaine de la Békaa, où les armes circulent massivement alors que l’État peine à imposer son autorité, est souvent le théâtre d'affrontements sanglants entre clans rivaux, mais aussi parfois entre militaires et des gangs lourdement équipés.