Le gouvernement rebaptise l’avenue Hafez el-Assad au nom de Ziad Rahbani

Le ministre de l'Information Paul Morcos a annoncé mardi à l'issue de la réunion du Conseil des ministres qu'il a été décidé de remplacer le nom de l’avenue Hafez el-Assad sur la route de l’aéroport par celui de l’avenue Ziad Rahbani.

Ziad Rahbani, décédé à 69 ans, a été inhumé lundi dernier sous une pluie d’hommages posthumes et une émotion nationale d’une rare intensité. L'ensemble du spectre politique, des Forces libanaises au Hezbollah, lui avaient rendu hommage et des dizaines de responsables et personnalités politiques et médiatiques sont allés présenter leurs condoléances à sa mère, l'iconique diva Feyrouz, et sa famille. Par ailleurs, M. Morcos a annoncé la nomination du conseil d'administration du centre d'exposition Rachid Karamé, avec Hani Chaaraoui à sa tête. Il a également fait état de l’approbation d’un concours en vue du recrutement de 25 pompiers pour le service de secours de l’aéroport de Beyrouth. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le ministre de l'Information Paul Morcos a annoncé mardi à l'issue de la réunion du Conseil des ministres qu'il a été décidé de remplacer le nom de l’avenue Hafez el-Assad sur la route de l’aéroport par celui de l’avenue Ziad Rahbani.Ziad Rahbani, décédé à 69 ans, a été inhumé lundi dernier sous une pluie d’hommages posthumes et une émotion nationale d’une rare intensité. L'ensemble du spectre politique, des Forces libanaises au Hezbollah, lui avaient rendu hommage et des dizaines de responsables et personnalités politiques et médiatiques sont allés présenter leurs condoléances à sa mère, l'iconique diva Feyrouz, et sa famille. Par ailleurs, M. Morcos a annoncé la nomination du conseil d'administration du centre d'exposition Rachid Karamé, avec Hani Chaaraoui à sa tête. Il a également fait...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte