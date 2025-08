Douze ans après sa disparition, l’héritage toujours vif du père Paolo

Bassel Chehadeh, Rama al-Asas, Rania al-Abbassi, Ali Moustafa, Samira al-Khalil, Mazen Hamada… Tous comptent parmi les centaines de milliers de « martyrs » de la révolution syrienne. La plupart ont été enlevés ou assassinés par le régime Assad. D’autres l’ont été par des groupes armés de l’opposition. Au feutre bleu, le 28 juillet dernier, leurs proches ont inscrit leurs noms sur des planches en bois avant de les piquer au pied d’oliviers peuplant la vallée de Deir Mar Moussa al-Habachi, ce monastère du VIe siècle longtemps laissé à l’abandon et redécouvert à l’orée des années 1980 par le père jésuite italien Paolo Dall’Oglio.

Depuis son enlèvement par le groupe État islamique à Raqqa le 29 juillet 2013, cette année est la première où le nom et la pensée du disparu peuvent être évoqués publiquement dans sa patrie d’adoption. Un colloque interreligieux intitulé « Cœurs ouverts : une nouvelle espérance pour la Syrie », tenu du 24 au 28 juillet à Mar Moussa et suivi par trois journées de commémoration, a ainsi été l’occasion de revenir sur le legs du prêtre catholique syriaque, mais aussi sur les traumatismes, les espoirs et les angoisses d’une société en proie à des tensions et des haines communautaires particulièrement vives, malgré sa libération de l’enfer assadien.

« Le corps de ses rêves »

Perché à flanc de montagne, à 13 kilomètres de la petite ville de Nabek, le monastère de Mar Moussa al-Habachi (Saint-Moïse l’Éthiopien en arabe) semble, à première vue, tout droit surgi des entrailles rocailleuses de l’Anti-Liban. Un lieu comme suspendu dans le temps et dans l’espace… mais enraciné dans la réalité politique syrienne. Car dans un pays où le régime Assad a longtemps manipulé la question confessionnelle, le père Paolo a fondé ici en 1992, avec le diacre syrien Jacques Mourad (aujourd’hui archevêque de Homs), la communauté al-Khalil : mixte, œcuménique et engagée dans un véritable dialogue avec l’islam.

Né en 1954 à Rome, Paolo Dall’Oglio développe un intérêt pour la culture arabe et islamique, en parallèle à sa vocation de prêtre. Deux ans après avoir rejoint la Compagnie de Jésus, il entame, en 1977, des études universitaires en islam et en langue arabe à Beyrouth. « Il n’aimait pas beaucoup les jésuites libanais. Une fois, durant son exil après 2012, lors d’un passage à Beyrouth, nous avons assisté à une messe en français. En sortant, il s’est insurgé en fustigeant de sa voix grave ‘‘Cela fait 15 ans que le prêtre est au Liban et il ne parle pas un mot d’arabe !’’ » se souvient son ami Friedrich Bokern, fondateur de l’organisation Relief and Reconciliation for Syria.

En Syrie, en revanche, le père Paolo se sent rapidement chez lui. « La Syrie est historiquement la terre de saint Paul et de l’Église syriaque qui a beaucoup donné à l’Église universelle », indique le père Jihad Youssef, supérieur du monastère Mar Moussa al-Habachi. « Il a senti que la Syrie était le corps de ses rêves, du fait de sa diversité, de son histoire, de la complexité de la société ainsi que de l’islam syrien. »

Durant près de trois décennies, l’homme se consacre à la réhabilitation du monastère, à la restauration des fresques de son église et au dialogue islamo-chrétien. Influencé par l’ermite Charles de Foucauld et, surtout, par l’islamologue Louis Massignon – dont il réinterprétera le concept de badaliya, qui veut que l’on souffre à la place des autres –, il s’interrogera, tout au long de sa vie, sur le sens de l’islam d’un point de vue chrétien. Pourquoi son émergence si la révélation a déjà eu lieu ? Quel message pour ses coreligionnaires ? Dans les pas de ses maîtres spirituels, le père Paolo perçoit alors dans cette énigme une invitation à redoubler d’efforts dans l’imitation du Christ et dans le dévouement à l’autre. Un amour de l’islam qui s’est imposé à lui, indépendamment de tout calcul, comme « un ordre divin, une vocation », selon les mots de son successeur.

« Il y a un lien profond entre restaurer un monastère dans le désert et son chemin d’unité et de solidarité avec les musulmans (qui) l’enracine davantage dans la foi chrétienne », souligne pour sa part Adnane Mokrani, professeur à l’Université pontificale grégorienne de Rome. Prenant l’exemple de la prière sur des tapis, accompagnée de la prosternation frontale pratiquée à Mar Moussa, le théologien musulman explique qu’il ne s’agit pas d’« imiter la prière islamique pour plaire aux visiteurs musulmans », mais de renouer avec la liturgie syriaque. « Ceux qui connaissent bien l’histoire du christianisme oriental savent que les chaises dans les monastères sont un phénomène moderne. Retourner aux racines du christianisme rapproche les moines de l’islam, compte tenu du rapport spécial entre celui-ci et le christianisme syriaque, qui va au-delà de la proximité linguistique et de la tradition millénaire arabe chrétienne. »

Engagement incompris

Cet engagement du père Paolo vis-à-vis du dialogue islamo-chrétien n’est toutefois pas du goût de tous. « L’Église locale, la ville de Nebek et l’évêché de Homs ont fait preuve d’une grande résistance. Au départ, tout le monde se réjouissait que quelqu’un vienne restaurer le monastère et renoue avec la prière en syriaque », confie le père Jihad Youssef. « Mais ils ont par la même occasion découvert un homme qui respecte l’islam, le Coran et le prophète Mohammad. Cela a conduit à une crise existentielle », rappelle-t-il. Les positions théologiques du père Paolo, jugées « hétérodoxes », lui vaudront par ailleurs, à l’orée des années 2000, quelques remontrances de la part de la Congrégation pour la doctrine de la foi, dirigée à l’époque par le cardinal Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI.

De son côté, le régime Assad adopte une attitude ambivalente vis-à-vis de la communauté al-Khalil. La liberté du prêtre agace. Mais dans le même temps, le pouvoir tente d’exploiter la notoriété de Mar Moussa pour projeter l’image d’une Syrie où régnerait l’entente confessionnelle. Le père Paolo se sait surveillé, mais il doit faire avec. Du moins jusqu’au déclenchement de la révolution syrienne en mars 2011. Face à la brutalité de la répression, le jésuite ne peut pas se taire. Si, dans un premier temps, il prône la médiation et propose une lente transition vers la démocratie, la réalité sur le terrain le transforme rapidement en défenseur acharné du soulèvement, à l’inverse de la majorité du clergé local. Et le monastère devient alors un refuge pour nombre de persécutés du régime.

Expulsé du territoire syrien en 2012, le père Paolo s’exile officiellement dans le Kurdistan irakien, tout en multipliant les tournées diplomatiques, pour tenter de convaincre les chancelleries d’armer les insurgés. « Cela a été très difficile pour lui. C’est un partisan de la non-violence, très influencé par la figure de Gandhi. Mais il disait que face à la férocité du régime, les Syriens n’avaient pas d’autre choix que de se défendre», se remémore Friedrich Bokern.

Une démarche qui lui coûtera cher en termes de popularité parmi les chrétiens syriens, dont une grande partie, effrayée par l’islamisation de la révolution puis la montée en puissance de l’EI, adhère alors au discours de Damas se présentant comme un bouclier pour les minorités.

Pour le père Paolo, l’exil est un tel déchirement qu’il décide de rentrer illégalement, en traversant la frontière turque, pour rejoindre le nord du pays. Bouleversé par le sort des otages chrétiens et musulmans détenus par l’EI, il se sent investi d’une mission : négocier leur libération. Le 29 juillet 2013, il se présente au siège du groupe jihadiste à Raqqa. Et depuis, il n’a plus donné signe de vie. Pour l’heure, les pistes plausibles n’ont jamais été confirmées. Et chaque « fake news » est chassée par une autre.

« Retrouver le sens d’être chrétien en Syrie »

Le père Paolo n’aura pas assisté à la chute du régime Assad. Il n’aura pas vu le soulagement et la joie s’afficher sur les visages de Syriens exténués par ces 14 années de guerre. Ni comment l’espoir a rapidement laissé la place, chez beaucoup, au désenchantement.

Les exactions antialaouites perpétrées par des groupes proches du pouvoir en mars 2025, l’attentat de l’église Saint-Élie le 22 juin 2025 à Damas revendiqué par un groupe jihadiste sunnite, les massacres qui ont endeuillé la communauté druze à Soueida et le déplacement forcé des populations druzes et bédouines de la région – le tout dans un pays économiquement à genoux et à court d’eau et d’électricité – rappellent que si les murs n’ont peut-être plus d’oreilles, la peur n’a pas disparu. Que dirait le père Paolo à ceux qui, toutes appartenances confondues, n’ont plus la force d’y croire ? Que dirait-il à ces jeunes chrétiens persuadés que ce pays – berceau du christianisme – n’est plus le leur ? S’il n’est pas à leurs côtés pour prêcher la bonne parole, d’autres ont repris le flambeau et font vivre son héritage.

« J’ai toujours pensé qu’il fallait rester, que c’était notre terre. Durant la guerre cependant, j’ai évolué sur le sujet. Je peux comprendre pourquoi une famille décide de tout laisser ici et de n’emporter avec elle que quelques photos pour échapper à la violence et à la mort », confie le père Jihad Youssef. « Nous devons aider ceux qui le veulent à partir et les autres à vivre dans la dignité. La seule chose qui puisse aider les chrétiens à rester, c’est de retrouver le sens d’être chrétien en Syrie », ajoute celui qui dit comprendre les inquiétudes sur l’avenir des minorités. « Il n’y a pas de garantie, et en même temps, il n’y a pas d’alternative, si ce n’est le repli sur soi et la complainte. Or ce n’est pas évangélique », poursuit-il. Aujourd’hui cependant, malgré toutes les difficultés, il est possible de s’exprimer. « Nous devons nous saisir de cette opportunité pour critiquer le nouveau gouvernement de manière constructive. Nous voulons vivre dans un État pour tous les Syriens et Syriennes où nous soyons tous égaux en droits et en devoirs. Si nous laissons notre place vide, d’autres viendront la remplir et nous dicter leurs lois. »