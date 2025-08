Israël doit prendre « toutes les mesures nécessaires pour vaincre le Hamas », assure Katz

Israël doit prendre « toutes les mesures nécessaires pour vaincre le Hamas » dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. « La défaite du Hamas à Gaza, tout en créant les conditions pour le retour des otages, sont les principaux objectifs de la guerre à Gaza, et nous devons entreprendre toutes les actions nécessaires pour les atteindre », a déclaré M. Katz, selon son bureau. Il « présentera plus tard dans la journée » cette position au Premier ministre Benjamin Netanyahu et aux ministres de son cabinet, selon le communiqué de ses services. Une réunion dans la journée du cabinet de sécurité israélien, un organe restreint qui traite des questions militaires, a été annoncée par les médias, sans que sa tenue n'ait jusque là été confirmée officiellement. Le bureau du Premier ministre avait annoncé lundi qu'il s'apprêtait à donner de nouvelles instructions à l'armée sur la conduite de la guerre dans le territoire palestinien, lancée en représailles à l'attaque lancée en Israël par le Hamas le 7 octobre 2023. M. Katz s'est exprimé lors d'un visite aux troupes dans la bande de Gaza, au cours de laquelle il a expliqué avoir « formulé sa position concernant les étapes sécuritaires et politiques qu'Israël doit mener pour assurer l'accomplissement des objectifs de la guerre ». « Une fois que la direction politique aura pris les décisions nécessaires, l'échelon militaire, comme il l'a fait sur tous les fronts de guerre jusqu'à présent, mettra en oeuvre professionnellement la politique déterminée », a ajouté le ministre, cité par le communiqué. « Nous devons garantir la sécurité des communautés israéliennes en maintenant une présence permanente de Tsahal dans une zone de sécurité périphérique à des points stratégiques à Gaza, à partir desquels les attaques contre les communautés et la contrebande d'armes vers Gaza peuvent être empêchées », a-t-il souligné également. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

