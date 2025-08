Un homme retrouvé égorgé et éviscéré en position de croix

Un homme de 32 ans a été découvert égorgé et éviscéré, son corps visiblement « mis en scène » en position de croix dans le nord de la France, a appris l'AFP de sources policières. C'est une promeneuse qui a fait la macabre découverte sur une aire de sport de Pont-de-Metz près d'Amiens. La victime présentait aussi des coups de couteau au niveau du cou et dans le dos, selon ces sources. Des voitures bloquaient aux médias l'accès à la scène du crime, où se trouvent notamment des terrains de tennis, a constaté l'AFP, qui a aussi aperçu des policiers fouillant le long d'un chemin boisé interdit aux véhicules. Le corps a été retrouvé « égorgé, le ventre ouvert, éviscéré, et surtout disposé en croix, apparemment », a déclaré à la presse Loïc Bulant, le maire de Pont-de-Metz. Les policiers ont été « très marqués par ce qu'ils ont découvert », c'était comme un film « gore », a-t-il ajouté. « La victime est originaire d'Amiens », a précisé l'élu. Le parc où le drame s'est produit est un endroit habituellement tranquille, « où les enfants peuvent venir jouer, passer leur journée, les familles peuvent pique-niquer », selon M. Bulant. A Pont-de-Metz, « on n'a jamais eu aucun problème, rien du tout », assure Florian Hollemaert, 36 ans, qui avait l'habitude de se promener régulièrement dans ce parc avec son fils il y a six ou sept mois, quand il vivait à proximité. A présent « choqué » par ce qui s'est passé, il compte éviter les environs: « On ne viendra plus par ici pour l'instant. » Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Un homme de 32 ans a été découvert égorgé et éviscéré, son corps visiblement « mis en scène » en position de croix dans le nord de la France, a appris l'AFP de sources policières.C'est une promeneuse qui a fait la macabre découverte sur une aire de sport de Pont-de-Metz près d'Amiens. La victime présentait aussi des coups de couteau au niveau du cou et dans le dos, selon ces sources. Des voitures bloquaient aux médias l'accès à la scène du crime, où se trouvent notamment des terrains de tennis, a constaté l'AFP, qui a aussi aperçu des policiers fouillant le long d'un chemin boisé interdit aux véhicules.Le corps a été retrouvé « égorgé, le ventre ouvert, éviscéré, et surtout disposé en croix, apparemment », a déclaré à la presse Loïc Bulant, le maire de Pont-de-Metz. Les...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte