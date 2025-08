Un cheminot tué dans des frappes russes sur la région de Kharkiv

Un cheminot a été tué et quatre autres blessés dans des frappes russes sur la ville de Lozova près de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, où deux enfants ont également été blessés, selon les autorités mardi. L'attaque a notamment touché des infrastructures ferroviaires dont la gare de la localité, tuant un mécanicien et blessant quatre autres cheminots, a annoncé la compagnie nationale des chemins de fer Ukrzaliznytsia. Des immeubles ainsi que des quartiers résidentiels ont également été touchés, a indiqué le maire Sergiy Zelensky, qui a fait état de deux enfants blessés. « Cette nuit, les Russes ont mené une véritable action terroriste à l'encontre de gens pacifiques qui dormaient paisiblement », a-t-il dénoncé sur Facebook. Le 31 juillet, 31 civils dont cinq enfants avaient été tués dans des bombardements russes sur Kiev, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'armée russe a tiré 6.297 drones à longue portée contre l'Ukraine en juillet, un record depuis le début de l'invasion en février 2022, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres fournis par les autorités ukrainiennes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

