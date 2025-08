France : au moins 17 trains Eurostar supprimés après un incident électrique

Au moins 17 trains Eurostar ont été supprimés lundi et la ligne reste perturbée à la suite d'un incident électrique, avec des retards pouvant aller jusqu'à deux heures, a appris l'AFP auprès d'Eurostar. Des équipes sont sur place « afin de finaliser leur diagnostic et de procéder aux réparations », a indiqué à l'AFP SNCF Réseau, qui évoque un « problème de caténaire ». L'incident a eu lieu entre Moussy et Longueil, dans le Nord de la France. Au moins 17 trains Eurostar entre Paris et les villes de Londres, Bruxelles et Amsterdam ont été annulés lundi et deux trains Paris-Bruxelles et Bruxelles-Paris partis ce matin ont fait demi-tour vers leurs gares d'origine, selon l'entreprise franco-britannique. Les équipes de la SNCF ont mis en place des itinéraires de contournement via la ligne classique. SNCF Réseau n'était pas en mesure d'indiquer combien de trains étaient retardés ou supprimés à 14H00 GMT lundi. Une reprise partielle de la circulation de la LGV aura lieu à compter de 16H00 GMT sur une seule voie dans les deux sens, indique SNCF Réseau, qui précise que « des perturbations sont donc à prévoir jusqu’au dernier train » ce lundi. D’autres travaux auront lieu dans la nuit « afin de pouvoir reprendre le trafic sur les deux voies dès les premières circulations » mardi matin, espère le gestionnaire du réseau. Des équipes sont présentes dans les gares « aux côtés des voyageurs pour les informer », rappelle SNCF Réseau. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Au moins 17 trains Eurostar ont été supprimés lundi et la ligne reste perturbée à la suite d'un incident électrique, avec des retards pouvant aller jusqu'à deux heures, a appris l'AFP auprès d'Eurostar.Des équipes sont sur place « afin de finaliser leur diagnostic et de procéder aux réparations », a indiqué à l'AFP SNCF Réseau, qui évoque un « problème de caténaire ». L'incident a eu lieu entre Moussy et Longueil, dans le Nord de la France. Au moins 17 trains Eurostar entre Paris et les villes de Londres, Bruxelles et Amsterdam ont été annulés lundi et deux trains Paris-Bruxelles et Bruxelles-Paris partis ce matin ont fait demi-tour vers leurs gares d'origine, selon l'entreprise franco-britannique.Les équipes de la SNCF ont mis en place des itinéraires de contournement via la...

