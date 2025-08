Jordanie : le secteur touristique à la peine pour cause de guerre à Gaza

La Jordanie a enregistré une forte baisse du nombre de touristes visitant la célèbre cité antique de Pétra et d'autres sites touristiques depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, selon les chiffres officiels. Bien que la Jordanie ne soit pas limitrophe de la bande de Gaza, elle fait partie des pays de la région touchés par le conflit entre Israël et le Hamas, déclenché par l'attaque sans précédent de ce groupe islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023. Entre 2023 et 2024, le nombre de visiteurs a chuté de 61%, passant de 1.1 million à 547.215, selon les chiffres publiés par l'Autorité régionale pour le développement et le tourisme de Pétra et rapportés lundi par la télévision publique Al-Mamlaka. « Nous ressentons chaque jour les répercussions de l'agression contre Gaza, en particulier pour les prestataires de services touristiques », s'est récemment ému Abdel Razzaq Arabiyat, directeur de l'office national du tourisme. Selon lui, le tourisme en provenance d'Europe et d'Amérique du Nord a atteint un niveau historiquement bas, portant un coup dévastateur à l'industrie hôtelière et aux voyagistes autour de Pétra, dans le sud de la Jordanie. Selon les chiffres de l'autorité touristique de Pétra relayés par les médias officiels, 32 hôtels ont dû fermer leurs portes et près de 700 personnes ont perdu leur emploi. Destination phare du tourisme jordanien, Pétra, célèbre pour ses temples creusés dans des falaises rose pâle, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'économie jordanienne dépend largement des revenus du secteur touristique, qui représente 14 % du produit intérieur brut. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

