Conseil des ministres sur les armes du Hezbollah : « Je crains un nouveau 7-Mai »

À l'heure où le pays se prépare à une séance décisive de l'exécutif, mardi, à Baabda, sur la question du désarmement du Hezbollah, des craintes de réactions violentes du parti chiite émergent ici et là au sein de la population, ce dernier refusant toujours de remettre son arsenal aux autorités et brandissant la menace d'un conflit interne. Un dossier qui, s'il n'est pas bientôt tranché, fait également craindre une reprise de la guerre entre le Hezbollah et l'État hébreu, moins d'un an après le cessez-le-feu du 27 novembre 2024 au bout de treize mois de combats. À la veille de cette séance, L'Orient-Le Jour s'est rendu dans quelques quartiers de la capitale pour prendre le pouls d'une rue partagée entre fatigue et inquiétude.« Les gens ont peur »« Nous avons fait tellement de guerres et nous n'avons rien obtenu. Il faut que ça s'arrête....

