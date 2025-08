Une nouvelle affiche pro-Trump fait son apparition près de Beyrouth

Une nouvelle affiche à l'effigie du président américain Donald Trump est apparue dimanche sur un panneau publicitaire près de Beyrouth. La banderole a plus précisément été installée sur le toit d'un bâtiment situé au niveau du pont dit « Jisr el-Wati », à Sin el-Fil, dans la banlieue est de la capitale, selon des témoins. « Nous savons que vous aimez le Liban », est écrit en grosses lettres à côté d'un portrait souriant du chef de l'État américain, le tout assorti d'une citation du célèbre écrivain libanais, Gebran Khalil Gebran : « Le véritable grand homme est celui qui ne cherche à dominer personne et ne se laisse dominer par personne ». Cette phrase est issue du recueil Le sable et l'écume publié en 1926 par le poète.

« Ahurissant »

Cette nouvelle affiche à la gloire du président américain a suscité de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux, dressant un parallèle avec les campagnes glorifiant des figures de l'axe pro-iranien attribuées au Hezbollah. « Mais où est la souveraineté libanaise ??? Ahurissant. Comment un truc pareil est-il possible ? », écrit une internaute. « Voici comment il faut s’y prendre avec Trump : on l’influence dans la direction souhaitée en usant de flatterie », commente cet autre utilisateur du réseau X.

Les auteurs de cette affiche n'ont pas été identifiés pour le moment et, contrairement à certaines campagnes, elle ne porte pas de « signature » ou « dédicace ».

Cette campagne pro-Trump n'est pas sans rappeler les pancartes « Mabrouk (félicitations) au Dr Massad Boulos » qui avaient fleuri en janvier près de nombreuses routes du Liban dans la foulée de la nomination du père du gendre d’origine libanaise du président américain, au poste de conseiller pour les affaires arabes et du Moyen-Orient. Ces affiches étaient accompagnées du nom d'un certain « Tony Fayad », un homme d'affaires originaire du Liban-Nord, le mécène présumé derrière le financement de cette campagne.

À la même époque, d'autres affiches à l'effigie du président nouvellement élu Joseph Aoun, assorti du slogan « Make Lebanon Great Again », en référence au célèbre « Make America Great Again » – slogan de campagne utilisé par Donald Trump pour rendre sa grandeur à l’Amérique -, avaient également imprégné le paysage visuel de Beyrouth pendant plusieurs mois.

Ces différents panneaux publicitaires glorifiant le locataire de la Maison-Blanche traduisent l’espoir porté par certains acteurs politiques ou économiques libanais selon lequel il serait possible d'influencer les positions de Donald Trump sur le dossier libanais. Depuis sa prise de fonction fin janvier, ses envoyés spéciaux successifs, d'abord Morgan Ortagus, puis Tom Barrack, ont mené des visites régulières au pays du Cèdre pour transmettre les nombreuses exigences de Washington aux autorités libanaises, en particulier sur le désarmement du Hezbollah et les réformes économiques, notamment la restructuration du système bancaire.

En mai dernier, lors d'un discours tenu au Forum économique saoudo-américain à Riyad, Donald Trump s'était dit « prêt à aider le Liban » tout en saluant les nouvelles autorités libanaises et appelant à un « partenariat plus productif avec les États-Unis ». « Mon administration est prête à aider le Liban à créer un avenir de développement économique et de paix avec ses voisins. Il y a des gens formidables au Liban. Des médecins, des avocats, de grands professionnels. Je l’entends sans arrêt », avait-il alors déclaré.