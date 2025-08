Tirs israéliens de mitrailleuse près de Chebaa au Liban-Sud

Des soldats israéliens postés sur le site dit de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs de Kfarchouba (caza de Hasbaya), ont ouvert le feu à la mitrailleuse en direction des régions de Sadané et Birket el-Nakar, au sud de Chebaa, dans le caza de Hasbaya au Liban-Sud, rapporte notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah. La matinée de lundi a été marquée d'autre part par des survols de plusieurs régions du Sud, ainsi que de la banlieue-sud de Beyrouth, selon notre correspondant et des médias locaux. Malgré l’adoption d’un cessez-le-feu le 27 novembre 2024, l’armée israélienne continue d’occuper cinq positions qualifiées de « stratégiques » le long de la Ligne bleue entre le Liban et Israël. Régulièrement, elle prend pour cible des combattants ou des responsables du Hezbollah, faisant au passage des victimes civiles. Selon un décompte de L'Orient-Le Jour à partir de chiffres fournis notamment par l'ONU et le ministère de la Santé, au moins 290 personnes ont été tuées dans des attaques, frappes et tirs israéliens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre 2024. Cette trêve fragile, violée presque quotidiennement par l'armée israélienne, avait mis fin à 13 mois de combats entre le Hezbollah et l'État hébreu. Plus de 4 000 personnes ont été tuées au Liban depuis l'entrée en guerre du parti chiite le 8 octobre 2023, selon le ministère libanais de la Santé. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Des soldats israéliens postés sur le site dit de Roueissat el-Alam, sur les hauteurs de Kfarchouba (caza de Hasbaya), ont ouvert le feu à la mitrailleuse en direction des régions de Sadané et Birket el-Nakar, au sud de Chebaa, dans le caza de Hasbaya au Liban-Sud, rapporte notre correspondant dans la région, Mountasser Abdallah.La matinée de lundi a été marquée d'autre part par des survols de plusieurs régions du Sud, ainsi que de la banlieue-sud de Beyrouth, selon notre correspondant et des médias locaux.Malgré l'adoption d'un cessez-le-feu le 27 novembre 2024, l'armée israélienne continue d'occuper cinq positions qualifiées de « stratégiques » le long de la Ligne bleue entre le Liban et Israël. Régulièrement, elle prend pour cible des combattants ou des responsables du Hezbollah, faisant au passage des

