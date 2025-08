L'Iran crée un conseil de défense pour renforcer ses capacités militaires

L'Iran a annoncé dimanche la création d'un conseil de défense visant à renforcer ses capacités militaires après sa récente guerre avec Israël, selon un média d'Etat. « Le Conseil suprême de sécurité nationale a approuvé la création du Conseil de défense nationale », a indiqué la télévision d'Etat. Cette annonce intervient après la guerre de 12 jours déclenchée en juin par Israël avec le soutien des Etats-Unis. La nouvelle organisation serait présidée par le président de la République islamique et se compose notamment de commandants des forces armées, et des ministères concernés, a ajouté la télévision. Le Conseil de défense « examine les plans de défense » et « renforce les capacités des forces armées de manière centralisée », a expliqué le média d'Etat. Israël a lancé le 13 juin une attaque surprise contre l'Iran et mené des centaines de frappes sur des sites militaires, nucléaires, ainsi que des bâtiments officiels et tué des scientifiques liés au programme nucléaire iranien, perçu comme une menace existentielle. L'Iran a riposté avec des tirs de missiles et de drones sur Israël et visé la plus importante base américaine du Moyen-Orient au Qatar. Les Etats-Unis, alliés d'Israël, ont quant à eux bombardé le 22 juin le site souterrain d'enrichissement d'uranium de Fordo, au sud de Téhéran, et des installations nucléaires à Ispahan et Natanz (centre). Plus d'un millier de personnes ont été tuées en Iran durant le conflit, selon les autorités iraniennes. Israël a pour sa part fait état de 28 morts. ap/ila © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



L'Iran a annoncé dimanche la création d'un conseil de défense visant à renforcer ses capacités militaires après sa récente guerre avec Israël, selon un média d'Etat.« Le Conseil suprême de sécurité nationale a approuvé la création du Conseil de défense nationale », a indiqué la télévision d'Etat.Cette annonce intervient après la guerre de 12 jours déclenchée en juin par Israël avec le soutien des Etats-Unis.La nouvelle organisation serait présidée par le président de la République islamique et se compose notamment de commandants des forces armées, et des ministères concernés, a ajouté la télévision.Le Conseil de défense « examine les plans de défense » et « renforce les capacités des forces armées de manière centralisée », a expliqué le média d'Etat.Israël a lancé le 13 juin...

