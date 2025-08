Aoun à Deir el-Qamar : Pour un Liban uni et exemple de coexistence

C’est pour célébrer la fête annuelle en l’église historique de Notre-Dame de la Colline (Saydet el-Tallé) dans le village patrimonial de Deir el-Qamar au Chouf (Mont-Liban) que le président de la République Joseph Aoun a fait le déplacement dimanche. Sans prononcer de discours politique, il a cependant laissé un message significatif en ces temps troublés dans le livre d’or du couvent. « Nous demandons, en cette journée bénie, à la Vierge Marie, Notre-Dame de la Colline, de protéger le Liban et son peuple, pour que notre terre bien-aimée jouisse de la paix et de la prospérité, et demandons son intercession pour que le pays reste uni dans toute sa diversité communautaire, et demeure un exemple de civilisation et de coexistence au cœur de l’Orient », a-t-il dit. Lire aussi Violente campagne de figures pro-Hezbollah de second plan contre Joseph Aoun Le président a été accueilli par les supérieurs du couvent et par le supérieur général de l’Ordre maronite mariamite, le Père Edmond Rizk, en présence du nonce apostolique, Mgr Paolo Borgia. A la messe, il y avait une présence politique significative : les députés Marwan Hamadé, Georges Adwan, Farid Boustany, Camille Chamoun, Ghassan Atallah, Najat Aoun, ainsi que plusieurs autres personnalités. Le Père Rizk a rappelé dans son homélie que la présence du président de la République à cette occasion est restée une tradition jusqu’en 1974, remerciant le chef de l’État de l’avoir observée cette année. « Nous prions pour notre pays blessé en ces circonstances délicates, où se bousculent les crises (…) Nos prières vous accompagnent dans l’exercice de vos responsabilités nationales », a-t-il dit, s’adressant au président. Le Liban a été secoué par la guerre entre le Hezbollah et Israël en 2023-2024, qui se poursuit sous diverses formes malgré un accord de cessez-le-feu en novembre dernier. La question de l’armement du parti chiite et par conséquent du monopole de l’État sur les armes est remise sur le tapis actuellement, créant de profondes tensions dans le pays. Le Conseil des ministres devrait discuter mardi de cette question. A l’occasion de la fête de l’armée le 1er août, Joseph Aoun avait réaffirmé la détermination de l’État à retrouver le monopole des armes et la décision de guerre et de paix, ce qui lui a attiré de nombreuses réactions positives, mais lui a valu aussi les critiques acerbes des partisans du Hezbollah Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

