Jeanine Pirro, présentatrice d’origine libanaise, confirmée comme procureure de Washington

Jeanine Pirro, ancienne juge et célèbre animatrice dont les parents sont libano-américains, a été confirmée samedi par le Sénat au poste clé de procureure de Washington, faisant d'elle le dernier présentateur de Fox News en date nommé par Donald Trump à de hautes fonctions.

Mme Pirro a été nommée procureure du district de Columbia par 50 voix contre 45, après une demande expresse du président Trump pour que le Sénat, dominé par les Républicains, travaille ce week-end pour approuver ses nominations. En mai, le président, friand de télévision, qui a largement puisé dans le vivier des animateurs de médias conservateurs pour recruter les membres de son administration, avait nommé Mme Pirro procureure par intérim dans la capitale fédérale.

L'impétueuse ancienne procureure de Westchester, dans l'État de New York, âgée de 74 ans, a été décrite par le président Trump comme appartenant à « une classe à part ». Elle s'est fait un nom en animant plusieurs émissions télévisées dont « Justice with Judge Jeanine » (Justice avec juge Jeanine) diffusé pendant 11 ans sur Fox News, la chaîne préférée des conservateurs.

Propos à caractère islamophobe

Née à Elmira à New York en 1951, Jeanine Pirro, qui ne parle pas arabe, est la fille d’Esther Awad, mannequin qui l’a familiarisée avec sa culture d’origine, et de Nasser Ferris (version américanisée de Farès), dit Léo, vendeur de caravanes. Ses parents sont originaires de Bsalim, dans le Metn, selon le quotidien Annahar. « J’ai fréquenté une école catholique où tout le monde était d’origine irlandaise, c’est-à-dire blond aux yeux bleus et moi j’étais différente », avait-t-elle confié à la revue al-Mohajer.

Durant ses années sur Fox News , Jeanine Pirro s'est retrouvée au cours de plusieurs polémiques en raison de ses propos à caractère islamophobe, rappelle un article du Washington Post publié en 2019. La chaîne conservatrice s'était elle-même désolidarisée de ses propos en mars 2019 lorsqu'elle s'en était prise à la députée démocrate Ilhan Omar pour son port du « hijab (voile islamique) », s'interrogeant sur son « adhésion à la charia, laquelle est en soi antinomique avec la Constitution des États-Unis ».

Avec son poste de procureure de la capitale, l'un des plus importants du pays, Mme Pirro rejoint ainsi les rangs d'autres recrues pour de hautes fonctions au sein des chaînes d'information en continu. Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a co-animé l'émission « Fox & Friends Weekend » et le secrétaire aux Transports Sean Duffy, a été candidat d'émissions de télé-réalité et co-présentateur sur Fox Business.

Morgan Ortagus félicite Pirro

Mme Pirro a été félicitée dans un message sur X par Morgan Ortagus, envoyée spéciale adjointe des États-Unis au Moyen-Orient de janvier à juin 2025, et de nouveau pressentie pour reprendre en charge le dossier libanais. « Félicitations à mon amie Jeanine pour la confirmation (de sa nomination) par le Sénat ce soir ! », a écrit l'ancienne émissaire américaine dimanche.

Dick Durbin, principal élu démocrate siégeant à la Commission judiciaire du Sénat, a déclaré que Mme Pirro « ne devrait jamais être une procureure américaine permanente ». Durbin a fait état de la promotion par Mme Pirro de théories du complot concernant l'élection de 2020, que Trump a perdue face à Joe Biden.

Elle faisait d'ailleurs partie des présentateurs vedettes cités dans une plainte en diffamation du fabricant de machines à voter Dominion, qui s'est soldée par le versement par Fox News de la somme faramineuse de 787,5 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites.

Mme Pirro est l'auteure de plusieurs livres en soutien à Donald Trump.