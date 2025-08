La famille d'un otage israélien à Gaza condamne la propagande "ignoble" des vidéos du Hamas

La famille d'un otage israélien à Gaza a condamné samedi la propagande "cruelle" et "ignoble" du Hamas, après la publication le jour-même d'une nouvelle vidéo de ce même otage par le mouvement islamiste palestinien.

"Nous sommes contraints d'assister à la vision de notre fils et frère bien-aimé, Evyatar David, affamé délibérément et cyniquement dans les tunnels du Hamas à Gaza -un squelette vivant, enterré vivant-", a déclaré sa famille dans un communiqué. Les proches d'Evyatar, otage "affamé délibérément pour servir la propagande du Hamas", dénoncent une "campagne ignoble" et la "cruauté" de ce mouvement.

bur-hba/feb

