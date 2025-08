« Fêter l’armée c’est prendre la décision ferme qu'elle est l’institution légitime chargée de défendre le Liban », souligne Teymour Joumblatt

Le député druze Teymour Joumblatt a estimé samedi que la fête de l’armée libanaise doit être l’occasion de lui rendre hommage, d’honorer ses soldats tombés, et de reconnaître son rôle en tant qu’institution légitime chargée de défendre le pays. « Célébrer l’armée, c’est saluer l’institution et tous ses soldats et officiers pour leur dévouement, c’est rendre hommage aux martyrs pour leurs sacrifices, c’est affirmer la nécessité de la soutenir totalement en matière d'équipements, d'effectifs et de financement, c’est prendre la décision ferme que l’armée est l'institution légitime chargée de défendre le pays, d'étendre la souveraineté de l'État et d'exercer le monopole des armes », a écrit le fils de Walid Joumblatt sur la plateforme X. Le leader druze Walid Joumblatt avait affirmé le 26 juin que sa formation, le Parti socialiste progressiste, a remis ses armes à l'institution militaire trois semaines plus tôt. Il avait déclaré avoir « informé le président Joseph Aoun que des armes se trouvaient dans un certain endroit à Moukhtara et demandé aux services compétents de s'en occuper ». « La remise des armes a pris fin il y a environ trois semaines », avait-il affirmé. Il avait aussi révélé que « les armes avaient été acheminées à Moukhtara après les événements du 7 mai 2008, suite aux tensions entre le Hezbollah et le PSP ». Mais après les affrontements début juillet dans la province syrienne de Soueida entre des groupes armés druzes et des tribus bédouines sunnites soutenues par les forces gouvernementales qui ont tourné au massacre, faisant plus de 1 300 morts dont des centaines de civils, des voix druzes se sont élevées afin d'apporter un soutien militaire à la communauté en Syrie. Pendant les affrontements de Soueida, l’ancien ministre libanais Wi’am Wahhab, proche du Hezbollah, avait en effet appelé à la création d'une milice baptisée « Armée du Tawhid » dans l'objectif d'apporter un soutien militaire à la communauté druze syrienne. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

