La Turquie a commencé à fournir du gaz naturel azerbaïdjanais à la Syrie

La Turquie a commencé samedi, comme annoncé, à fournir du gaz naturel en provenance d'Azerbaïdjan à la Syrie, dont l'infrastructure a été ravagée par une longue guerre civile. Le nouveau pouvoir islamiste syrien, qui a renversé Bachar el-Assad en décembre 2024, cherche à reconstruire le pays, ravagé par près de 14 années de guerre civile et où les coupures de courant peuvent durer plus de 20 heures par jour. Le lancement samedi de l'exportation du gaz naturel d'Azerbaïdjan vers Alep via Kilis, dans la province du même nom située au sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, avait été annoncé en milieu de semaine par le ministre turc de l'Énergie Alparslan Bayraktar. S'exprimant lors d'une cérémonie à Kilis samedi, à laquelle ont assisté les ministre syrien de l'Énergie, le ministre de l'Économie de l'Azerbaïdjan ainsi que le directeur du fonds de développement du Qatar, M. Bayraktar a déclaré que cette initiative contribuerait à un retour à la normale en Syrie. « Dans la phase initiale, jusqu'à deux milliards de mètres cubes de gaz naturel par an pourraient être exportés vers la Syrie », a-t-il déclaré. Damas a précisé que le gaz serait utilisé pour produire de l'électricité. « Le gaz permettra d'activer une centrale électrique d'une capacité d'environ 1.200 mégawatts, répondant aux besoins en électricité d'environ cinq millions de foyers et apportant une contribution significative à la normalisation de la vie quotidienne en Syrie », a expliqué M. Bayraktar. « Nous acheminons le gaz naturel jusqu'à Alep, et d'Alep à Homs. Cela permettra de remettre en service les centrales électriques de la zone dans un avenir proche », a-t-il ajouté. Cette initiative s'inscrit dans le programme qatari visant à financer l'approvisionnement en gaz pour la production d'électricité en Syrie, dont une première phase a été lancée en mars via la Jordanie et a permis de fournir 400 mégawatts d'électricité par jour.

